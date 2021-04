Isola dei Famosi, perché è in differita e come cambia il televoto

editato in: da

Per la prima volta l’Isola dei Famosi andrà in onda in differita e questo porterà anche dei cambiamenti nel televoto. La puntata del 15 aprile, come anticipato da Ilary Blasi, non sarà in diretta, come è sempre accaduto per il reality, ma in differita. Proprio per questo motivo il televoto chiuderà nel pomeriggio con un annuncio di Massimiliano Rosolino, inviato della trasmissione.

Alle 16.30 dunque le votazioni verranno chiuse e il pubblico non potrà più scegliere chi salvare e chi mandare a casa fra i nominati Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Il motivo di questa scelta così particolare è stato dettato dalla concomitanza dell’Isola dei Famosi con Supervivientes. La versione spagnola dello show infatti va in onda proprio il giovedì sera e nella stessa location.

I due reality condividono infatti la Palapa. Se la settimana scorsa l’Isola dei Famosi aveva lasciato spazio a Supervivientes, scegliendo di non andare in onda, per il 15 aprile il problema verrà risolto registrando nel pomeriggio la puntata italiana. Amatissimo in Spagna, Supervivientes quest’anno può contare su due naufraghi che arrivano dall’Italia e che sono molto amati: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. La showgirl. sarda ha partecipato per ben tre volte all’Isola ed è stata protagonista anche di programmi spagnoli, mentre Onestini lavora da tempo in Spagna dove è stato fra i concorrenti del Gran Hermano.

La novità dell’Isola dei Famosi è stata confermata anche dall’account ufficiale della trasmissione su Twitter. “Per la concomitanza con Supervivientes – si legge -, giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16.30”.

Chi lascerà l’Isola dei Famosi? Difficile fare una previsione visto che in nomination sono finiti tre personaggi molto forti. Diretta e sincera, Valentina Persia non si è mai tirata indietro e spesso è stata al centro di accese liti e dibattiti. Lo stesso vale per Roberto Ciufoli, finito in nomination dopo uno scontro con l’influencer Andrea Cerioli. Infine troviamo Fariba, mamma di Giulia Salemi, che ha regalato al reality momenti comici e grande divertimento grazie a Parasite Island con Ubaldo Lanzo.