Supervivientes: Marini senza freni, tra meduse e intossicazioni alimentari

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

Valeria Marini, vero e proprio terremoto a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola trasmessa da Telecinco. La showgirl, veterana dei reality in Italia (ha partecipato a Isole, Grandi Fratelli, Temptation Island) ha deciso di cimentarsi anche in terra straniera, partecipando come naufraga alla nuova edizione dell’Isola in salsa iberica. In compagnia di un altro connazionale: Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex GF Vip. Con il quale, tra l’altro, si è parlato di un flirt in corso.

Fatto sta che da quando è partita Valeria ne ha combinata una dopo l’altra, tra attacchi di meduse e intossicazioni alimentari,. A raccontarlo è Telecinco che ha fatto il punto degli ultimi incredibili avvenimenti che sono avvenuti in queste ore sull’Isola spagnola.

Come riportano vari tabloid, anche italiani, l’intossicazione sarebbe il risultato di una cattiva decisione da parte di Valeria Marini, supportata dal gruppo, che al termine della prova ricompensa ha deciso di scegliere delle uova crude, pur in assenza del fuoco per poterle cuocere. Decisione infausta, visto che le suddette uova, ingerite crude da Valeria le hanno causato grossi problemi di stomaco. Sembra che anche altre naufraghe abbiano seguito la sua sorte, tanto che il gruppo ha poi deciso di buttare le rimanenti uova. Che sia stata una strategia di Valeriona per fare selezione naturale?