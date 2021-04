Isola 2021, presunto flirt tra Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin: l’indiscrezione

editato in: da

Lei è una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021, lui è stato il volto rock dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E a quanto pare si sono innamorati. Drusilla Gucci e Damiano David, frontman dei Maneskin, avrebbero in corso un flirt, secondo alcune indiscrezioni.

A lanciare la notizia è Novella 2000, che rivela come i due giovani protagonisti dello showbiz italiano avrebbero da poco iniziato a frequentarsi. Certo, una loro eventuale relazione sarebbe già in stand-by da qualche settimana, visto che Drusilla è attualmente impegnata in Honduras. Ma è possibile che prima della sua partenza sia scattato il colpo di fulmine tra lei e Damiano, un’indiscrezione che ha già messo in allerta tutti i loro fan.

Drusilla Gucci, classe 1994, è la pronipote del fondatore della celebre Maison di moda di cui porta orgogliosamente il nome. Fino a poco tempo fa non era particolarmente nota al pubblico, preferendo la riservatezza e l’intimità della sua famiglia piuttosto che le fredde luci dei riflettori. Ma con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 si è fatta pian piano conoscere, e in molti hanno iniziato ad apprezzare la sua timidezza e la sua forza di volontà. La sua esperienza a Cayo Cochinos si sta rivelando particolarmente difficile, tanto che nell’ultima puntata Drusilla ha ammesso di aver sperato nella sua nomination per tornare a casa.

Damiano David, classe 1999, è il frontman dei Maneskin. La band, uscita da X Factor nel 2017 senza aggiudicarsi la vittoria, ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo strappando un meritatissimo primo posto con il brano Zitti e buoni. Proprio in questi giorni, Damiano e i suoi compagni si stanno preparando per portare la loro canzone all’Eurovision Song Contest 2021, un trampolino di lancio per la loro futura carriera anche a livello internazionale.

Insomma, Drusilla e Damiano sono due giovani dal futuro brillante. Ma cos’hanno in comune? A quanto pare, una certa passione per il dark. Lui è uno dei volti del rock moderno, mentre la Gucci ha rivelato proprio sull’Isola di avere una collezione molto particolare: a casa conserva alcune ossa di animali, tra cui il teschio di un gatto. Inoltre, ha ammesso di aver avuto esperienze “spettrali” avendo assistito ad eventi paranormali nella sua abitazione di Firenze.

Che tra i due sia scoppiato l’amore? Al momento, nessuna conferma. Quel che pare certo è che entrambi abbiano il cuore libero: Drusilla ha avuto una lunga relazione che è da poco giunta al termine, mentre Damiano è stato fidanzato per alcuni anni con Lucrezia Petracca, ma ad oggi sembra essere single.