Isola dei famosi 2021, le pagelle del 22 marzo

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

L’addio di Akash e la gaffe di Ilary Blasi: la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda il 22 marzo, non delude le aspettative ed è ricca di momenti cult. Elisa Isoardi rischia di perdere il suo ruolo di leader, mentre Vera Gemma si diverte a scherzare con la sua immagine di donna seduttrice.

Scopriamo le pagelle ai protagonisti della puntata:

ILARY BLASI – Non c’è niente da fare: è lei il motore di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Simpatica, frizzante e pungente al punto giusto. Ilary non si prende mai troppo sul serio e si diverte a punzecchiare i naufraghi, dimostrandosi padrona della situazione e creando sempre nuove dinamiche. Le sue gaffe, una per ogni puntata, sono diventate ormai un cult. Dopo aver citato il GF Vip e aver cambiato il nome della Palapa, la Blasi si è lasciata sfuggire di fronte ai concorrenti l’esistenza di Parasite Beach, una spiaggia di cui ignorano l’esistenza. Imperdibile anche lo scontro con Akash Kumar. Il concorrente dopo aver perso il televoto ha scelto di non rimanere in gioco, nonostante i tentativi della conduttrice di convincerlo. Di fronte all’ennesimo rifiuto, la Blasi ha tagliato corto: “Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”, ha detto. VOTO: 8.

AKASH – Sin dalla prima puntata il modello ha messo in chiaro quanto fosse stato riluttante ad accettare l’avventura dell’Isola dei Famosi 2021. Si è fatto nominare, salvo poi cambiare idea, affermando che sarebbe rimasto volentieri nel reality. Ma quando gli è stata offerta la possibilità di rimanere a Parasite Beach, ha rifiutato, e si è mostrato quasi infastidito dai tentativi di Zorzi e della Blasi di convincerlo a restare. “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine”, ha detto Tommaso Zorzi, cercando di chiarire anche la discussione della scorsa puntata. Ma Akash è rimasto fermo nella sua scelta, facendo arrabbiare anche la Blasi. “Mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro – ha detto la conduttrice , che avrebbe sicuramente fatto quest’isola meglio di te”. VOTO: 3.

VERA GEMMA – Per fortuna c’è lei a portare un po’ di pepe fra i naufraghi, con grande ironia e la capacità di scherzare sulla sua etichetta di seduttrice. Nella terza puntata, Vera ha scherzato sul rapporto con Beppe Braida e Awed. “Se gli uomini non mi resistono o li prendo per sfinimento? – ha dichiarato -. Li prendo assolutamente per sfinimento, è una tecnica anche quella. In altri tempi giocavo sulla seduzione, adesso sullo sfinimento, sul lavaggio del cervello, sull’atteggiamento materno. Braida è un po’ impaurito da me, da una parte ride ma dall’altro è traumatizzato. Sono un sex symbol, l’Italia lo accetti”. Poi però ha chiarito di amare solo il fidanzato: “Io sono innamorata del mio fidanzato, il mio è un gioco da icona”. Sincera e libera, Vera Gemma ci piace e di certo segnerà il reality.

ELETTRA LAMBORGHINI – La sua assenza nelle prima puntate dell’Isola dei Famosi si è sentita e ora che il gruppo degli opinionisti è al completo allo show non manca più nulla. Scoppiettante e con la battuta pronta, Elettra è perfetta insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.