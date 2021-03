Isola dei Famosi 2021, chi vincerà: al via il toto-nomi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

L’Isola dei Famosi, che va in onda tutti i lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, è già entrata nel vivo e non sono mancati colpi di scena, rinunce ed uscite clamorose.

Il Visconte Guglielmotti è il primo ad aver abbandonato il reality alla fine della seconda puntata. “Sono demotivato”, ha spiegato il naufrago. Guglielmotti era stato eliminato dopo che il pubblico aveva salvato l’ereditiera Drusilla Gucci, ma per il Visconte la produzione aveva in serbo una sorpresa, non sarebbe stato costretto a lasciare il programma, sarebbe invece finito Parasite Island.

Ma Guglielmotti non era convinto della proposta e ha preferito dire addio all’Isola, nonostante l’attrazione per Elisa Isoardi che si sta rivelando leader morale dell’edizione 2021. Conclusa definitivamente l’esperienza della Prova del Cuoco, in questa stagione televisiva la bella Elisa si è rimessa in gioco, prima come concorrente di Ballando con le Stelle e ora all’Isola.

Secondo gli esperti di LiberoGioco la Isoardi ha grande probabilità di vincere l’edizione 2021, condotta da Ilary Blasi. Sarebbe una bella soddisfazione per Elisa trionfare all’Isola dei Famosi, per la quale si è preparata con duri allenamenti.

Ma al momento a contendere la vittoria alla Isoardi, sempre stando agli esperti di LiberoGioco, c’è Gilles Rocca, di fatto il favorito, che ha già vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. L’attore prima di partire per l’Isola aveva fatto una dolce dedica alla fidanzata Miriam: “Mi mancherà il mio amore”.

Nella classifica di LiberoGioco mantengono una buona posizione anche Daniela Martani e Akash Khumar, sebbene stia rischiando di lasciare Cayo Cochinos a favore di Angela Melillo. L’ultima parola spetta ovviamente al televoto.

Francesca Lodo, Beppe Braida, Roberto Ciufolo e Paul Gascoigne invece devono mettersi il cuore in pace: per loro le probabilità di vittoria sono scarse. Ma mai dire mai, alla finale del 29 aprile infatti manca ancora molto tempo e le possibilità di ribaltare la situazione sono ancora moltissime.