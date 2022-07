Incidente in wakeboard per Federico Rossi: le sue condizioni

Fonte: IPA Incidente in wakeboard per Federico Rossi

Federico Rossi sta bene, ma ha davvero fatto preoccupare i suoi followers. Il cantante, ex componente del duo Benji e Fede, ha avuto un pericoloso incidente acquatico mentre si trovava in vacanza. Il ragazzo, intento a praticare il wakeboard, ha preso una brutta caduta ed è subito stato trasportato in ospedale. Federico ha rassicurato tutti ironizzando sull’accaduto sui social.

L’incidente di Federico Rossi in wakeboard

Un brutto inizio d’estate per Federico Rossi. Il ragazzo, noto ai giovanissimi in quanto ex membro del duo Benji e Fede, ha fatto preoccupare i suoi followers, pubblicando uno scatto su Instagram in barella, con il collarino.

“Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” ha ironizzato subito, nel tentativo di scacciare la paura dopo il brutto incidente in acqua, mentre praticava lo sport. Per fortuna, il caschetto ha evitato il peggio, ma il cantante ha riportato comunque tre costole rotte.

Nel video che segue l’immagine in ospedale, si vede tutta la dinamica dell’incidente: Fede è sulla rampa di lancio, con l’imbragatura, il caschetto e sulla sua tavola da wakeboard, parte bene e poi cade battendo contro la rampa d’arrivo. Poteva andare decisamente peggio, ma per fortuna le misure di sicurezza sono state utili. I soccorsi sono stati tempestivi, e dopo i dovuti controlli Rossi ha rassicurato tutti con il suo sorriso e la sua positività.

Nelle stories ha poi postato le foto nel letto d’ospedale, continuando a esorcizzare il grande pericolo vissuto, citando una delle sue canzoni, Le Mans: “’Lasciare la presa a volte’ cit., predico bene e razzolo male”. Comunque, conclude, con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare a posto.

Il wakeboard, uno degli sport acquatici più divertenti e adrenalinici, che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard.

Il lungo amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Insieme dal 2018 al 2021, Federico Rossi e Paola Di Benedetto, la vincitrice del GF Vip 4, hanno fatto sognare tutti i loro giovanissimi fan, con una delle storie d’amore più social degli ultimi anni.

Più volte i due hanno raccontato di aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, e che è stata Paola a farsi avanti per prima. Eppure, dopo non è stato tutto facile. I due si sono lasciati più volte, e proprio nella casa del Grande Fratello l’influencer aveva dichiarato di aver capito quanto ci tenesse al suo fidanzato.

Un rapporto minato però dalla forte depressione di Federico, che ha messo a dura prova la coppia fino alla rottura definitiva, per decisione della Di Benedetto, oggi fidanzata con Rkomi. L’annuncio era arrivato proprio su Instagram dove la ragazza aveva confermato la rottura, ribadendo il grande amore vissuto nei tre anni insieme: “Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine.”

Paola però ha comunque voluto aiutare il suo ex nel periodo più buio, quello nel quale il cantante si è avvicinato all’alcool.