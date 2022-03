Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, è nato il terzo figlio: l’annuncio

Mamme e papà vip del 2022

Lieta novella per tutti i fan di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, che erano in attesa ormai da settimane: i due attori sono diventati nuovamente genitori, con la nascita del loro terzo figlio. Secondo le prime informazioni, si tratta di un bellissimo maschietto venuto al mondo ormai qualche giorno fa. Nessuna notizia invece sul nome, che per il momento rimane top secret.

Ilaria Spada, mamma per la terza volta

L’annuncio è arrivato un po’ in ritardo, visto che Ilaria Spada e suo marito sono sempre stati molto riservati in merito alla loro vita privata. Il loro terzogenito è nato lo scorso 28 febbraio, presso la rinomata clinica Casa di Cura Santa Famiglia situata nel cuore di Roma. Qui, l’attrice aveva già dato alla luce i suoi altri due figli e ancora una volta ha trovato un’assistenza calorosa e molto rassicurante. Non sappiamo quale sia il nome scelto per il bimbo – pare sia di nuovo un maschietto, come riporta il Corriere della Sera -, proprio perché i neogenitori preferiscono vivere questo dolcissimo momento nella massima privacy.

D’altronde, anche la notizia della gravidanza è stata resa ufficiale quando ormai mancavano pochi mesi al parto: lo scorso novembre, la Spada aveva rilasciato una bellissima intervista al settimanale F, sfoggiando uno splendido pancione che non poteva lasciare adito ad alcun dubbio. L’unico dettaglio che all’epoca aveva rivelato era la data prevista per la nascita del piccolo, ovvero febbraio. A quanto pare, il bimbo si è fatto attendere il giusto tempo, ed è arrivato proprio alla scadenza del mese.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, la storia d’amore

E pensare che Ilaria Spada pensava di non essere affatto portata per diventare mamma. “Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano” – ha raccontato in passato. Poi, diventando zia, ha scoperto un mondo nuovo e ha iniziato ad assaporare l’idea di avere un figlio. Ma ciò che ha cambiato completamente la sua vita è stato l’incontro con Kim Rossi Stuart. Proprio come nelle favole, i due si sono conosciuti per uno scherzo del destino, a casa della loro amica in comune Caterina Balivo.

Ed è stato un colpo di fulmine stupendo: poco più di un mese dopo il loro primo appuntamento, Ilaria ha scoperto di essere in dolce attesa. Nel 2011, la coppia ha accolto con gioia il piccolo Ettore, e l’attrice ha scoperto di poter essere una bravissima mamma. Così, nel 2019 ha coronato il suo sogno di allargare la famiglia, con la nascita del secondogenito Ian – arrivato, tra l’altro, subito dopo le nozze celebrate in gran segreto.

Ora Ilaria e Kim Rossi Stuart stringono tra le braccia un altro bebè: “Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?” – ha ammesso la Spada qualche mese fa. Proprio lei, che non aveva mai desiderato mettere da parte la propria carriera per accrescere la famiglia, adesso non potrebbe essere più felice della scelta fatta. Una scelta d’amore, quell’amore travolgente che ha conosciuto solo accanto a suo marito, e che ha portato alla nascita dei loro tre piccoli gioielli.