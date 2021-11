Ilaria Spada è incinta, terzo figlio con Kim Rossi Stuart

I pancioni Vip del 2021

Notizia bellissima per tutti i fan e i sostenitori della coppia formata da Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, una delle più apprezzate del mondo dello spettacolo. La loro famiglia, infatti, sta per allargarsi ancora una volta: sono in attesa del loro terzo figlio.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: la famiglia si allarga

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono una coppia da ormai tantissimo tempo. Sempre estremamente riservati, hanno sempre vissuto cercando di tutelare la privacy del loro nucleo familiare. Questo, però, non gli ha impedito di far sognare i fan con la loro storia e il loro amore, che è iniziata improvvisamente e inaspettatamente

I due, infatti, si sono sposati nel 2019, dopo ben dieci anni di relazione. Prima di Kim, Ilaria Spada era molto dubbiosa sul suo futuro e, soprattutto, non pensava di poter costruire una famiglia numerosa. Poi l’incontro che le ha cambiato la vita, avvenuto a casa dell’amica Caterina Balivo, come l’attrice ha raccontato al settimanale F.

Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano.

A farle cambiare idea il forte sentimento scoperto con Kim. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Solo dopo circa un mese dal loro primo incontro, Ilaria Spada è infatti rimasta incinta del suo primo figlio, Ettore, nato nel 2011. Nell’anno in cui hanno poi deciso di convolare a nozze, hanno messo al mondo anche il loro secondo figlio, Ian. E, ora, sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia.

Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?

Ilaria Spada incinta, quando nascerà il suo terzo figlio

Ilaria Spada, 40 anni, ha mostrato il pancione attraverso le pagine del settimanale F, annunciando così la sua terza gravidanza e dichiarando tutto il suo grandissimo amore per il marito Kim Rossi Stuart, la cui storia continua ad andare a gonfie vele.

Il loro bambino nascerà a febbraio, ma questo è l’unico dettaglio che, al momento, hanno rivelato. Non si sa, infatti, né il sesso del nascituro né i nomi che stanno prendendo in considerazione. Sveleranno ulteriori dettagli prima della nascita?