Ilaria Spada, tacco e pancione: una meraviglia della natura

Ilaria Spada, la gravidanza la fa (ancor) più bella. D’altronde, se è vero che le donne diventano più radiose e luminose quando aspettano un bambino, figuriamoci nel caso di una meraviglia della natura come l’attrice di Latina, in attesa del suo terzo figlio dal marito Kim Rossi Stuart.

Ilaria è arrivata alla presentazione del film Una famiglia mostruosa, al cinema Cavour di Roma, il 18 novembre 2021, in forma smagliante: cappotto spigato, dolcevita nero, gonna di pelle e tacco stiletto da (almeno) 12 cm. I lunghi capelli neri corvini raccolti in una treccia, trucco nature e collier d’oro.

Ilaria Spada: l’annuncio social della terza gravidanza

Ilaria ha dato la notizia della sua gravidanza sui social, il 10 novembre scorso, in concomitanza con l’uscita della sua cover sul Magazine F, con un post pubblicato sul suo account Instagram che riprendeva la copertina, con la sua panciona in bella vista e il commento: ” Condivido con voi un po’ di novità 🤗 di lavoro …. e non solo ….come è deducibile dall’immagine in copertina … un indizio: quel gonfiore non è colite ! 😝 Tanta tanta gioia !!!!!! 🌸🌸🌸”

Ilaria Spada, l’arrivo del terzo figlio dopo Ettore e Ian

Ilaria Spada diventerà mamma nel 2022. Per l’attrice di Latina, classe 1981, si tratta del terzo figlio con il marito Kim Rossi Stuart, sposato nel 2019. Nel 2011 era nato Ettore, e nel 2019, poco dopo le nozze, Ian. “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi? Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni. Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene” ha confessato Ilaria.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, il loro grande amore

Ilaria e Kim si sono conosciuti e innamorati nel 2010. Un colpo di fulmine di quelli improvvisi e rari , tanto che l’attrice è rimasta incinta pochi dopo mesi il loro primo incontro. A distanza di 11 anni e (quasi) tre figli, si può dire che il loro è davvero un amore con la A maiuscola.