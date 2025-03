Mauro Icardi ha raccontato sui social la festa da sogno organizzata per China Suarez, mostrando tutto il suo amore. Wanda Nara, però, non ne sarebbe contenta

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Mauro Icardi, dopo aver chiuso la sua relazione con Wanda Nara, ha ritrovato l’amore tra le braccia di China Suarez, con cui l’ex moglie l’aveva accusato di tradimento. Il calciatore, però, sembra più innamorato che mai e di recente ha organizzato una festa di compleanno da sogno per la nuova fidanzata. In ogni caso Wanda Nara non avrebbe preso bene l’iniziativa dell’ex marito.

China Suarez, la festa di compleanno

China Suarez ha festeggiato i suoi 33 anni il 9 marzo 2025 e per l’occasione il fidanzato Mauro Icardi ha deciso di organizzargli una festa sontuosa, che ha avuto luogo in un esclusivo hotel a cinque stelle, alla presenza degli amici, della famiglia della modella e di due dei suoi tre figli: Magnolia e Amancio.

Il calciatore ha condiviso le immagini di una tavola imbandita e decorata con tovaglioli rosa con fiocchi color oro, stesso colore che è stato ripreso anche nella torta a due piani dell’attrice. Il dolce di compleanno era decorato dal numero 33 e dal suo nome, nella parte superiore della torta si trovavano invece dei brillantini e una coroncina, che China Suarez ha messo in testa, al momento di spegnere le candeline.

Prima del taglio della torta la modella ha effettuato anche un cambio d’abito, passando dal vestito lungo color argento, sfoggiato nella prima parte del party a un modello corto nero, ricoperto da paillettes. La cena di compleanno era composta da diverse portate: risotto al latte di capra affumicato, con stracciatella e semi di zucca, cheesecake al dulce de leche, con composta di more e un gelato al cioccolato bianco.

La reazione di Wanda Nara

Il compleanno meraviglioso di China Suarez è stato raccontato sui social networks attraverso foto e video. Secondo Majo Martino, Wanda Nara non avrebbe preso bene, però, lo sforzo organizzativo dell’ex marito, come rivelato a Puro Show e riportato da Pronto.

In particolare la conduttrice non sarebbe stata d’accordo con il dispendio di somme importanti per il compleanno di China Suarez, visto che Mauro Icardi non pagherebbe da mesi il mantenimento delle figlie: “Lei deve pagare la quota di previdenza sociale di dicembre, non paga il mantenimento dei figli da ottobre 2024, non vede le bambine, non viene ai compleanni delle figlie, né manda loro regali, ma spende soldi per questo”. Wanda Nara avrebbe definito il party della sua rivale come: “Una sciocchezza tipo matrimonio”.

Mauro Icardi, la dolce dedica a China Suarez

Malgrado le presunte rimostranze di Wanda Nara, Mauro Icardi sembra pronto a dimostrare a tutti il suo grande amore per China Suarez. Il giorno dopo il party di compleanno, il calciatore ha anche condiviso sui social una dolce dedica per la modella: “Il mio coquito, il mio amore, la mia principessa, la mia cinesina. Ieri è stata una serata incredibile, ma la cosa più incredibile di tutte è stata vederti felice, circondata da persone che ti vogliono bene e festeggiando un altro anno della tua vita (il migliore perché ci sono io)”.

Il calciatore ha voluto sottolineare quanto China Suarez sia importante per lui: “Non volevo che la giornata finisse senza ricordarti quanto sei speciale per me, ma tra cena, festa, musica e momenti così belli e indimenticabili, ho preferito conservare queste parole per oggi, quando potremo rivivere tutto con calma. Buon compleanno amore mio, buon 33°!! Spero che ogni istante di questo nuovo anno sia pieno di successi, felicità e sogni realizzati. Ti meriti tutto il meglio, perché sei una persona fantastica, con un cuore gigante e una luce che illumina tutto intorno a te”.

Lo sportivo ha anche voluto ringraziare la fidanzata per essere entrata nella sua vita: “Grazie per essere chi sei, per aver condiviso la tua vita con me e per avermi reso partecipe di momenti magici come quello di ieri e come ogni giorno. Che questo nuovo anno di vita ti porti più motivi per sorridere, più avventure per divertirti e più amore da condividere… A cominciare dal mio, che è tutto tuo. Ti amo coquito”.