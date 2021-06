Heidi Klum tifosa d’eccezione: auguri sexy alla sua Germania

editato in: da

Heidi Klum, tutti i suoi amori: da Briatore a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

Anche i vip esprimono il loro supporto alla propria nazionale, in vista delle partite degli Europei. C’è chi lo fa con frasi ad effetto, chi con foto altrettanto ad effetto. È il caso della bellissima modella Heidi Klum, americana d’adozione ma tedesca di nascita, che sui social ha pubblicato una foto super sexy per fare l’in bocca al lupo alla sua nazionale.

“Good luck today Germany 🇩🇪” ha scritto l’ex top model sul suo account Instagram, accanto ad una sua foto che la ritrae in semi-topless, con il seno ricoperto a metà dalla maglietta della Germania.

Proprio in un momento in cui Heidi è in crisi con il padre Gunther, da lei denunciato per aver registrato a sua insaputa come marchio il nome di Leni, figlia che la Klum ha avuto da Briatore nel 2004 e che è sempre più lanciata nel mondo della moda, grazie alla bellezza ereditata da mamma. Ma le radici sono radici, e bagarre familiari a parte, Heidi non può non tifare per la sua terra d’origine. Con poca fortuna, ahinoi, visto che la partita, disputata contro la Francia, l’ha vista uscire sconfitta. Ma i fan si sono senza dubbio consolati grazie a lei…