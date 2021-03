Heidi Klum, a 47 anni senza trucco su Instagram: splendida al naturale

editato in: da

Leni, il debutto da modella della figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore

Sembra che il tempo si sia fermato per Heidi Klum. La celebre Supermodella tedesca ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono insieme alla figlia Leni. Tra le due la somiglianza è impressionante ma ciò che salta agli occhi è la sempiterna giovinezza della Klum, che a 47 anni senza trucco e completamente al naturale è a dir poco stupenda.

Heidi Klum ha un rapporto molto speciale con la figlia Leni, alla quale ha trasmesso non solo la passione per le passerelle e la moda ma anche sani principi, importanti per la donna che diventerà. Non a caso mamma e figlia non perdono occasione per mostrarsi senza trucco e anzi la piccola Leni è una accanita sostenitrice delle foto senza filtri. L’abbiamo già vista in alcuni scatti, condivisi sempre su Instagram, in cui compare con il viso “mangiato” dall’acne, problema di cui soffrono tantissime ragazze della sua età. Grazie a mamma Heidi, la giovanissima Leni non teme di mostrarsi in tutta naturalezza, anche quando entrano in gioco difetti antiestetici che potrebbero causare qualche imbarazzo.

Del resto una delle qualità più amate dell’ex top model è l’ironia, con la quale ha deliziato i fan anche durante il lockdown mostrando senza paura su Instagram i chiletti presi. Più o meno tutte noi siamo state costrette a interrompere l’attività fisica e, ammettiamolo, ci siamo lasciate tentare da qualche stuzzichino extra di troppo. Ma Heidi è una di noi e sì, anche lei è un essere umano nonostante la sua incredibile bellezza spesso faccia pensare il contrario.

Con le lunghe chiome bionde e due sguardi che ammaliano, gli scatti condivisi su Instagram da Heidi Klum sono un tripudio di gioia e bellezza. Momenti di quotidianità tra tenerezze e qualche smorfia, a testimonianza di un legame fortissimo che unisce madre e figlia.

Leni, nata nel 2004 dalla relazione tra la top model e l’imprenditore Flavio Briatore, poi cresciuta con il cantante Seal che è stato marito della Klum dal 2005 al 2015 e l’ha anche adottata, ha già esordito nel mondo della moda con il benestare della famosa mamma. Anzi è comparsa proprio al suo fianco sulla copertina dell’edizione tedesca di Vogue di dicembre 2020, anche in questa occasione in una posa molto dolce che ha messo in evidenza la loro complicità.

La Klum, da mamma molto orgogliosa, aveva commentato sui social il debutto della figlia nel mondo della moda con parole dolcissime: “Mia cara Leni, sono così orgogliosa di te. E non perché hai scelto questa strada. So che non importa da che parte andrai, sarà la tua. Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei una mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei”.

Quando la bellezza incontra un amore così grande, non possiamo che restare senza fiato. Heidi e Leni ne hanno da vendere e non perdono occasione per dimostrarlo. Per la gioia di tantissimi fan che seguono da sempre la celebre top model e adesso fanno il tifo per questa giovanissima donna, splendida come la sua mamma e con tanta voglia di fare.