Heather Parisi, la figlia Jacqueline diventa attrice ed è identica a lei

editato in: da

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, diventa attrice ed è identica alla madre. Biondissima e molto bella, la ragazza è nata nel 2000 ed è frutto dell’amore della showgirl americana per l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Oggi vive negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles, dove ha iniziato una carriera nel mondo del cinema.

D’altronde le carte in regola per avere successo non le mancano e su Instagram, Jacqueline mostra tutto il suo talento, fra prove girate nella scuola di recitazione e video realizzati con gli amici. Qualche settimana fa la diciannovenne aveva fatto parlare di sè per via di un messaggio pubblicato nelle Stories di Instagram durante l’intervista di Heather Parisi a Live – Non è la D’Urso. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aveva scritto, facendo intendere di non avere un buon rapporto con la madre.

Poco dopo Jacqueline aveva cancellato il post e anche altri video pubblicati nelle Stories. “Ho cancellato i video, non voglio polemiche” aveva detto. Da parte sua Heather non ha mai voluto raccontare il legame con le figlie più grandi. La secondogenita è molto legata a Rebecca Jewel, la primogenita della Parisi avuta dall’imprenditore Giorgio Manenti nel 1994.

Nel suo profilo Instagram la sorella compare spesso, come anche il padre, ma non c’è traccia di Heather nè dei fratelli minori: i gemelli Dylan ed Elizabeth. Se la distanza fra mamma e figlia sembra ancora molto forte, è innegabile quando Jacqueline, nel corso degli anni, assomigli sempre più alla Parisi.

A differenza di Rebecca, che è mora, lei è bionda come la madre e ha una bellezza acqua e sapone che non passa inosservata. I tratti delicati del viso, gli occhi, il sorriso: tutto la fa assomigliare in modo impressionante alla ballerina americana.

Da qualche tempo Jacqueline si divide fra Roma e Los Angeles, con l’obiettivo di diventare un’attrice famosa. A chi su Instagram le fa notare la somiglianza con la Parisi non risponde, ma per il resto ha le idee molto chiare. “Farò della mia vita un capolavoro – ha spiegato qualche tempo fa -. Per me stessa e per rendere orgogliosi il mio papà e Rebecca”.