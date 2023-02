“Ha cominciato Guendalina Tavassi”: rissa tra mamme alla gara di ballo

Fonte: IPA Rissa tra mamme, Guendalina Tavassi risponde alle accuse

Una gara di ballo “finita a parolacce e borsettate” con tanto di intervento delle Forze dell’Ordine, scriveva Repubblica appena ieri. Oggi si aggiungono nuovi dettagli in merito che coinvolgono Guendalina Tavassi, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ultimamente abbiamo rivisto al GF Vip in difesa del fratello Edoardo, concorrente del reality di Signorini. Qualcuno ha puntato il dito proprio contro di lei, accusandola di essere stata la miccia che ha scatenato la sconvolgente rissa tra mamme avvenuta la scorsa domenica.

Guendalina Tavassi, rissa tra mamme alla gara di ballo

Domenica scorsa il Cadillac Village di Guidonia si è trasformato nel palcoscenico di una rissa tra mamme davvero poco edificante. Molti quotidiani ne avevano già dato notizia, incluso Repubblica che era sceso parecchio nei dettagli. Quella che avrebbe dovuto essere una competizione sportiva di hip hop rivolta a bambine e ragazze è completamente degenerata in una situazione ai limiti dell’assurdo, che ha richiesto perfino l’intervento dei Carabinieri e della Polizia.

“A un certo punto, in attesa della gara di hip hop delle bambine più piccole – ha documentato Repubblica -, una mamma e un papà decidono di sedersi, finalmente, dopo ore di attesa in piedi. E per farlo spostano alcuni indumenti abbandonati su una sedia. Pochi istanti dopo torna la coppia proprietaria dei vestiti. Accusano gli altri due di aver rubato il posto, i toni sono accesi e aggressivi. Ne nasce una discussione che, complice la tensione, si accende subito. Le due mamme si accapigliano, i papà si insultano. Gli altri genitori assistono alla scena, increduli”.

Tutto è andato a rotoli in men che non si dica, costringendo le bambine più piccole (e relative famiglie) a fare un passo indietro, rinunciando alla gara per la quale si erano preparate tanto a lungo con le rispettive scuole di danza, tra le quali anche alcune accademie di “coreografi blasonati” della città. E, a neanche tre giorni dall’accaduto, si è aggiunta nuova carne sul fuoco. Un testimone, nonché papà di una delle bambine in gara, ha contattato Repubblica lanciando una durissima accusa contro Guendalina Tavassi: “È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”.

Guendalina Tavassi risponde alle dure accuse

Il suo carattere “fumantino” è ben noto a tutti, specialmente a chi ha imparato a conoscerla e amarla seguendola alle prese con la Casa del Grande Fratello o con i “cocchi” dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Anche sui social Guendalina non si risparmia mai: è una donna verace e senza peli sulla lingua, sempre pronta a prendere le difese delle persone a cui vuole bene. Lo ha dimostrato in ultimo la sua comparsata al GF Vip di Alfonso Signorini, quando è entrata super agguerrita l’amato fratello, Edoardo. Ma da qui a scatenare una rissa in pubblico, ce ne passa.

La Tavassi ha risposto immediatamente alle dure accuse scagliatele contro dall’anonimo testimone: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories [su Instagram, ndr]. Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore“.

Guendalina si è detta completamente estranea a quanto accaduto e, proprio attraverso Repubblica, ha minacciato di intraprendere le dovute azione legali, qualora fosse necessario: “Se la gente vuole dire ca****e perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata“.