Sarah Nile del “GF” è incinta: su Instagram racconta il suo calvario

Fonte: IPA Sarah Nile incinta

Sarah Nile è incinta e lo ha annunciato con uno splendido post su Instagram. Parole sofferte e vere, di una donna che ha lottato e oggi può regalarsi un fantastico sorriso sul volto. Un cammino medico tutt’altro che facile e ora si prepara ad accogliere il suo tanto atteso “pancione”.

Sarah Nile incinta con la procreazione assistita

Dopo tanta attesa è infine giunta la gioia sul volto di Sarah Nile, incinta del suo secondo figlio. Ne è passato di tempo da quando si muoveva tra le stanze del Grande Fratello. Oggi è mamma e non vede l’ora di dare alla luce una nuova vita. Lo ha voluto fortemente e su Instagram ha raccontato il suo percorso.

La foto scelta per il suo post potrebbe confondere alcuni utenti a prima vista. Un gran numero di medicinali che lei definisce la sua “beauty routine”. Lo fa per sdrammatizzare dal 2018 ma in realtà, spiega, si tratta di uno dei protocolli per la stimolazione ormonale.

“Ogni giorno facevo da sola 4 siringhe di ormoni, più svariate pillole di estrogeni e non, con anche del gel estradiolo. Il percorso della PMA (procreazione medicalmente assistita) è una strada quasi sempre lunga, tortuosa e piena di ostacoli”.

Ha ricordato lo sfinimento emotivo e mentale per riuscire a concepire suo figlio Noah, sottolineando la grande fatica di chi percorre questo cammino. Dopo il primo parto si è data appena 3-4 mesi di riposo, per poi tornare dalla sua dottoressa per riprendere dall’inizio il percorso della PMA.

Una vera impresa che ha un’unica ragione: l’amore materno. Ha infatti spiegato la motivazione che l’ha spinta a sopportare di nuovo tutto questo: “L’ho fatto per mio figlio. Un fratello te lo trovi per la vita”.

Un sacrificio ripagato dopo 14 mesi. Un tempo minore rispetto alla prima esperienza. Un’esperienza resa però ancora più dura dalla consapevolezza di ciò che sarebbe accaduto. Il percorso accidentato però non si conclude con il congelamento dell’embrione, ovviamente.

“Ho iniziato il transfer a luglio e sono stata subito male. Nausea, vomito e assenza di forze. Ho perso 8 kg e non mi reggevo in piedi”. Dopo alcune analisi sbagliate e tanta angoscia, ecco la luce in fondo al tunnel. Oggi Sarah Nile è incinta di tre mesi. Il suo messaggio di positività è un inno a combattere per tutte le donne.

Chi è il marito di Sarah Nile

Nel suo calvario Sarah Nile non è stata sola. Al suo fianco il marito Pierluigi, che ha sposato il 17 giugno 2017 a Napoli. Dopo il Grande Fratello lei ha proseguito a lavorare come modella e influencer. Lui è invece estraneo a questo mondo. Si tratta infatti di un organizzatore di eventi e imprenditore.

È proprietario di alcuni locali in Italia e in Grecia. Proprio con sua moglie aveva anche aperto un ristorante di sushi brasiliano a Napoli. La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2007. Sono stati insieme per tre anni, per poi decidere di lasciarsi. In quella fase lei ha vissuto altre relazioni, come quella con Matteo Guerra. È poi tornata per un breve periodo al centro del gossip grazie al flirt con Fabrizio Corona.

Si sono ritrovati dopo sette anni, nel 2017. Il tempo sembrava non essere mai trascorso. Hanno capito d’amarsi ancora profondamente e nello stesso anno si sono sposati: “Ho capito che è l’uomo giusto per me grazie al senso di pace interiore che sa trasmettermi”.