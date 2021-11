Gracia De Torres è diventata mamma: “Mai niente di così perfetto”

Mamme e papà vip del 2021

Gracia De Torres è diventata mamma: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo ha annunciato con un post su Instagram, condividendo tutta la sua gioia con i suoi numerosi follower.

Gracia De Torres, l’annuncio dolcissimo su Instagram

“Mai avrei sognato niente di così perfetto”: con questa dolcissima dedica Gracia De Torres ha annunciato di essere diventata mamma dei suoi piccoli. La showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero sul letto di ospedale, mentre il marito Daniele Sandri le tiene teneramente la mano, palesemente in preda all’emozione.

L’ex naufraga ha dato alla luce due gemelli, un maschietto e una femminuccia, ma i nomi dei due bebè non sono stati (ancora) resi noti. Qualche tempo fa però il neo papà aveva svelato sui social che le iniziali sarebbero state B ed N, notizia confermata anche da Gracia, che in alcuni post ha usato le stesse lettere per indicare i nomi dei gemelli in arrivo.

Solo qualche settimana fa lo sportivo aveva dedicato ai suoi bambini parole tenerissime sui social. Sandri infatti aveva pubblicato un breve video dove dipingeva il pancione della moglie, disegnando una dolce zucca in occasione della festa di Halloween: “È incredibile vedere quando si può interagire con voi molto prima che veniate al mondo. Ormai manca poco e la voglia di vedervi e avervi tra le mie braccia non si può misurare”.

Gracia De Torres, il percorso doloroso prima di diventare mamma

Gracia De Torres non ha mai fatto mistero della difficoltà di diventare madre: la showgirl infatti ha aperto il suo cuore sui social, raccontando parte della sua esperienza e condividendo quel percorso lungo e doloroso che molte donne hanno vissuto, quello della fecondazione assistita.

“Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, con molti dubbi e a volte qualche pianto, ma soprattutto una grande unione e coraggio – aveva spiegato su Instagram la modella -. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo. E dirvi che sono la persona più felice al mondo”.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso con i suoi follower le varie fasi della sua gravidanza, parlando del suo corpo che si trasformava giorno dopo giorno (“Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti”, aveva scritto sul suo profilo), fino alla gioia infinita dell’attesa dei due bebè.

“Gemelli in arrivo! – aveva annunciato postando una foto dell’ecografia -. Non sapete quanto è stata dura per me tenere questo segreto così a lungo. Devo dire che alcuni di voi (vedendo le dimensioni della mia pancia) aveva indovinato”, aveva scherzato con i fan.

Adesso, che finalmente può tenere tra le braccia i suoi piccoli, può iniziare la più bella ed emozionante delle avventure: la tanto attesa vita in quattro.