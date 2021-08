Gracia De Torres incinta, la sorpresa e la felicità: “Gemelli in arrivo!”

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

“A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due”: è così che Gracia De Torres ha annunciato su Instagram di essere incinta di due gemelli. L’ex naufraga ha condiviso con i suoi follower la sua ultima ecografia, che mostra la bellissima novità.

“Gemelli in arrivo! Non sapete quanto è stata dura per me tenere questo segreto così a lungo. Devo dire che alcuni di voi (vedendo le dimensioni della mia pancia) aveva indovinato”, ha aggiunto a corredo della foto dell’ecografia postata sul suo profilo Instagram. Insieme al marito ha poi svelato il sesso dei bebè in arrivo: la coppia coronerà il sogno di diventare genitori accogliendo in famiglia un maschietto e una femminuccia.

Ovviamente l’annuncio è stata accolto dai fan con grande affetto e un pizzico di sorpresa: “Wow, questa si che è una bella notizia, congratulazioni!”, ha scritto un’utente, seguita a ruota da un’altra “Tutta la felicità del mondo per voi!”.

L’ex naufraga qualche settimana fa aveva mostrato il pancino ai suoi follower, rendendoli partecipi di quel desiderio che non riusciva a prendere forma. Gracia infatti ha aperto il suo cuore sui social, raccontando parte della sua esperienza e condividendo quel percorso lungo e doloroso che molte donne hanno vissuto: “Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, con molti dubbi e a volte qualche pianto, ma soprattutto una grande unione e coraggio – aveva spiegato su Instagram la modella -. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo. E dirvi che sono la persona più felice al mondo”.

Ormai da qualche tempo Gracia De Torres è avvolta da una luce particolare, è bellissima e raggiante: sul suo profilo mostra i cambiamenti del suo corpo e racconta tutte le emozioni legate alla gravidanza e al miracolo della vita che cresce dentro di lei. È chiaro che per la modella e il marito, l’italiano Daniele Sandri, giocatore di basket professionista, sia un momento unico e speciale: i due hanno da poco festeggiato il loro terzo anniversario di nozze e adesso non vedono l’ora di iniziare la loro vita in quattro.