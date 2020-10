Giuni Russo, il legame speciale con Maria Antonietta Sisini

editato in: da

Sono passati circa sedici anni da quando è scomparsa, ma il ricordo di Giuni Russo, all’anagrafe Giuseppa Romero, è ancora vivo nella memoria di chi l’ha amata, apprezzata e del pubblico italiano. La cantautrice, infatti, ha scritto la storia della musica del BelPaese: la sua voce non potrà mai essere dimenticata.

Giuni Russo, palermitana di nascita, è infatti la voce di alcuni dei brani italiani più famosi al mondo: Un estate al mare, Alghero e Mediterranea sono solo alcuni dei titoli che l’hanno resa famosa. La passione per la musica, d’altronde, era una colonna portante della vita di Giuni Russo. Ma nel suo cuore c’era anche un altro grande affetto: Maria Antonietta Sisini.

Giuni e Maria Antonietta si sono conosciute quando la prima aveva solo 17 anni. Era il 1969 ed entrambe si trovavano a Milano per esibirsi separatamente, una cantando e l’altra suonando la chitarra, in un locale. Tra loro nacque una sintonia immediata, tanto che decisero di stabilirsi insieme nella città lombarda.

Da allora non si sono mai più separate: per tutta la vita sono rimaste l’una al fianco dell’altra, sostenendosi anche nei momenti più difficili per oltre 35 anni. Maria Antonietta divenne una compagna di vita e una collaboratrice artistica fidata, con la quale la cantautrice diede vita a numerosi successi.

Alla Russo, poi, fu diagnosticato un cancro contro cui lottò per anni. E, a lottare con lei, affrontando tanto dolore, c’era proprio la Sisini. Maria Antonietta, in passato, ha raccontato che spesso, nei momenti di sconforto, era proprio la Russo ad apparire più forte e a confortarla.

Un rapporto, quello tra Giuni Russo e Maria Antonietta Sisini, che non è stato spezzato neanche dalla scomparsa della cantante. Dopo la sua morte, avvenuta all’età di 53 anni, la sua compagna, infatti, ha continuato a parlare di lei, a ricordarla e, soprattutto, a far conoscere la sua arte, anche postuma. Ha, così, fondato un’associazione, la ‘Giuni Russo Arte’.

Insomma, quello tra Maria Antonietta e Giuni Russo era veramente un legame speciale. Un legame prezioso, che è rimasto anche nel cuore dei loro fan e ammiratori e per cui la Sisini si dice immensamente grata.