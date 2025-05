Chi è Giulio Beranek, protagonista di Gerri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Giulio Beranek

Giulio Beranek è il protagonista di Gerri, la nuova serie tv in onda su Rai Uno che racconta le avventure di un ispettore di polizia dal passato oscuro e che ha già stregato i telespettatori.

Chi è Giulio Beranek: carriera e film

Classe 1987, Giulio Beranek è nato a Taranto. Papà ceco e mamma spagnola, ha trascorso la sua infanzia nell’ambiente dei giostrai. Quando aveva tredici anni è stato scelto per giocare nelle giovanili della squadra di calcio dell’Olympiakos, in Grecia, ma la sua carriera è terminata bruscamente a causa di un infortunio al ginocchio.

L’inizio della carriera come attore per lui è arrivato quasi per caso. A notarlo il regista Alessandro Di Robilant. Nel 2009 è stato protagonista del suo film, Marpiccolo, ambientato a Taranto.

In seguito ha collaborato con i fratelli Taviani nel film Una questione privata, ha poi recitato in Senza arte né parte di Giovanni Albanese. L’abbiamo poi visto nella serie tv Il cacciatore dove ha recitato nei panni di Mico Farinella e in Vivi e lascia vivere.

Per quanto riguarda la vita privata, Giulio Beranek ha sempre protetto la sua privacy. L’unica certezza è che è legato da tempo a Demetra, professione assistente sociale, e ha due figli, Antonia e Ares Maria.

Di cosa parla la serie tv Gerri

La fiction Gerri ha conquistato il pubblico Rai grazie ad un protagonista molto particolare interpretato da Giulio Beranek. La serie è tratta dai romanzi della scrittrice Giorgia Lepore e ha tutte le caratteristiche di un crime. Al centro della storia c’è Gregorio Esposito, detto Gerri, ispettore di polizia 35enne e di origine rom con un passato ricco di ombre e di irrisolti.

Nel corso delle puntate, fra un caso e l’altro, Gerri prova a scoprire le sue radici e conoscerne qualcosa di più. Accanto a lui c’è Lea Cohen, interpretata da Valentina Romani.

“Gerri è sicuramente un uomo pieno di contraddizioni – ha spiegato l’attore, parlando del suo personaggio -, lo definirei come un eterno bambino, un uomo irrisolto sicuramente, che è all’inizio di un percorso. Le origini rom non rappresentano un ostacolo per Gerri, per niente, sono soltanto il punto di partenza della sua ricerca. A parte qualche battuta che può ricevere in commissariato, in maniera cameratesca, diciamo, non sono un problema. È però l’indizio da cui lui parte per iniziare poi la grande indagine che accompagnerà tutte le altre indagini della serie”.

Fra casi e una storia particolare l’ispettore Gerri ha stregato il pubblico televisivo. La serie tv con Giulio Beranek si candida a diventare così un grande successo, anche grazie all’interpretazione di Fabrizio Ferracane e Valentina Romani.

Giulio Beranek ha spiegato il successo del personaggio di Gerri, parlando della sua particolarità. “Sicuramente il fatto di non voler piacere a tutti i costi, a lui non interessa piacere, lui si presenta per quello che è, con estrema sincerità e trasparenza, non se ne vergogna. Anzi è uno che rifiuterebbe anche di avere i fari puntati addosso. Non cerca l’empatia, è empatico ma non la cerca, non la vuole”.