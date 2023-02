Giulia Salemi litiga con l’intero cast di “MareFuori”. Loro rispondono, ma poi cancellano

Fonte: Ansa Foto Giulia Salemi

Giulia Salemi prende molto sul serio il suo ruolo da opinionista, che non riserva esclusivamente agli studi del Grande Fratello Vip, ma porta avanti anche sui social. L’ultima opinione, a dir poco pungente, ha avuto come protagonisti gli ospiti di Sanremo 2023.

A finire nel mirino dell’influencer, sono stati Blanco e gli attori che compongono il cast di MareFuori, colpevoli di boria e scarsa umiltà. Ecco, nel dettaglio, il commento di Salemi e la risposta, poi ritrattata, dei diretti interessati.

Giulia Salemi contro la generazione Z: “arroganti, si sentono Dio sceso in Terra”

Nel programma radiofonico di R101, Good Times, condotto assieme a Marco Santini, Giulia Salemi ha raccontato agli ascoltatori la propria esperienza sanremese. O, meglio, la sua opinione sugli ospiti della kermesse condotta da Amadeus. Il primo a finire sotto il mirino dell’influencer è stato il cantante Blanco.

A seguito della controversa esibizione di Blanco, Salemi si è lasciata andare a una lunga ramanzina: “Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare tutto ciò che vuole. E questa arroganza che hanno i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa generazione Z, che sono un attimo famosi e si sentono il Dio sceso in Terra. È giusto riportarli con i piedi per terra, devono rispettare le regole. Una società di successo è fatta di regole e soprattutto non sopporto la gente che se la tira”.

Blanco non ha risposto alle accuse della conduttrice radiofonica, forse non le ha neppure sentite, preso com’è dall’indagine per danneggiamento avviata contro di lui dalla Procura e a tutte le altre numerose questioni legate alla sua aggressiva performance durante la prima serata di Sanremo 2023.

Le accuse (e la mancata risposta) al cast di MareFuori

Salemi ha poi proseguito, scagliandosi contro i giovani attori del cast di MareFuori, popolarissima serie targata Rai, ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo appena conclusosi. “Mentre ero a Sanremo – ha raccontato l’influencer – ho incontrato tutto il cast di MareFuori in aereo. Ma anche meno! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo! Con tutto il bene, non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle”.

E qui, senza ombra di dubbio, Salemi si riferisce ai giovani attori Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Artem e Domenico Cuomo tutti presenti sul palco dell’Ariston, dove hanno cantato la sigla della serie che li vede protagonisti. Escluse dalle critiche le interpreti femminili Valentina Romani, Serena de Ferrari, Desirée Popper e Kyshan Wilson: “le ragazze sono state carine”.

A differenza di Blanco, gli attori hanno ascoltato e notato le critiche rivolte da Giulia Salemi e, Giacomo Giorgio, ha persino risposto. Su una storia del suo profilo Instagram, Giorgio ha condiviso un articolo che parlava della questione, commentando: “Cosa non si fa per un po’ di hype”. La storia, però, è stata rimossa poco dopo, ma non abbastanza velocemente da evitare che i follower la salvassero e cominciassero a ricondividerla sul web.