Giorgio Panariello non smette più di cantare Espresso macchiato di Tommy Cash, che sarà all'Eurovision, nonostante le polemiche scatenatesi in Italia in questi giorni

Giorgio Panariello è certo della sua amicizia pluridecennale con Carlo Conti. Sa bene che un video ironico su Instagram non potrebbe mai scalfire il loro legame, anche quando si scherza con Sanremo 2025, che ha rappresentato uno step chiave in questa fase della sua carriera. Nel filmato parla di hit mancate, solo per poi svelare il twist finale: l’amore per il brano Espresso macchiato.

Giorgio Panariello tifa Tommy Cash

Su Instagram Giorgio Panariello ha pubblicato un video in cui parla, a suo modo, di Sanremo 2025. Tante le canzoni che sono entrate ai piani alti delle classifiche streaming, a partire dal vincitore Olly.

Nessuna però ha trovato spazio nella mente del famoso comico. In passato si è sempre ritrovato con un motivetto in testa. Un po’ di esempi celebri e anche alcuni più recenti. Poi la confessione: “Dopo il Festival di quest’anno, non me ne voglia Carletto, io non canto la canzone di Giorgia, Olly o Lucio Corsi. Sono giorni che canto sempre ‘mio amore, mio amore, espresso macchiato, macchiato per favore’. Stai a vedere se non vince l’Eurofestival”.

La polemica contro Espresso macchiato

Giorgio Panariello si è dunque schierato, ironicamente. Per quanto ammetta che la canzone non abbia di certo il testo più ricercato al mondo, anche lui è stato colto dall’incantesimo di Tommy Cash.

In merito al brano, però, si è scatenata una polemica di non poco conto. Il diretto interessato non sembra affatto scosso. Sui suoi social ricondivide video di italiani che apprezzano e se la ride. Intanto in Italia Caterina Balivo sventola la bandiera dell’indignazione.

In particolar modo non riesce ad accettare una parte del testo: “Sto sudando come un mafioso”. Qualcosa di inaccettabile, ripete da giorni. Un insieme di stereotipi che dovrebbero valere la sua esclusione dall’Eurovision. Questo il suo pensiero. È chiaro, però, come l’approccio a Tommy Cash sia molto più leggero per tanti altri. Anche Emis Killa si è detto rapito dal brano, ormai decisamente virale.

Difficile pensare possa vincere, certo, ma sarà indiscutibilmente una hit per i prossimi mesi. Intanto a La Volta Buona ci si interroga proprio sulla partecipazione italiana alla competizione europea. Olly sembra sempre più dubbioso. C’è chi parla di problema autotune per il vincitore di Sanremo 2025. Lui non si esprime ma c’è tempo soltanto fino a domenica. Tra pochi giorni avremo un nome, dunque, che per Luca Dondoni potrebbe essere Lucio Corsi. Di certo la sua Volevo essere un duro, insieme alla teatralità e alla sensibilità dell’artista (secondo in classica per un soffio), potrebbero rappresentare un plus per l’Eurovision 2025, con concrete chance di podio.