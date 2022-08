Giorgia Soleri: “Finalmente tra le tue mani”. La dedica a Damiano su Instagram

Fonte: IPA Giorgia Soleri, la dedica a Damiano su Instagram

Giorgia Soleri ha affidato ai versi di una poesia il proprio cuore, come del resto ci si aspetterebbe da una giovane donna come lei. La scrittura è parte fondamentale della sua vita, lo strumento grazie al quale nel suo libro La Signorina Nessuno ha raccontato di sé, esorcizzando tutte le paure, il dolore fisico e mentale ma anche celebrando la forza dell’amore e quella metamorfosi che l’ha fatta sbocciare come un fiore a primavera. Poche parole ma ficcanti, di quelle che lasciano il segno e stavolta sembrano del tutto rivolte al suo bel Damiano David, compagno con il quale sta finalmente condividendo un periodo di vacanza e relax. Inseparabili, come sempre.

Giorgia Soleri, la dedica a Damiano su Instagram

“Tagliato il filo/crollano le vertebre./ Finalmente ritorno/tra le tue mani”. Sono poche ma bellissime le parole che Giorgia Soleri ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram, mostrando direttamente la pagina del libro che ha tra le mani. Chi conosce (e segue) l’influencer e attivista sa bene che, anche in vacanza, c’è sempre un libro che fa capolino tra i suoi post. Che si tratti di uno scatto buffo con i gatti Legolas e Bidet o di un ritratto in spiaggia sotto il caldo sole di agosto, poco cambia: Giorgia adora perdersi tra le pagine stampate e con esse ha un legame molto speciale.

Legame che si intreccia in un filo rosso e scintillante a quello che condivide con Damiano David, frontman dei Måneskin al fianco del quale vive una intensa storia d’amore ormai da più di otto anni. E ci piace pensare che proprio a lui siano rivolti i versi del libro Tutti gli occhi che ho aperto di Franca Mancinelli, scritto a mo’ di frammenti di vita, proprio come ha fatto Giorgia con La Signorina Nessuno.

Finalmente insieme, dopo un periodo che li ha visti separati per via degli impegni lavorativi di entrambi. Nelle ultime settimane Damiano ha girato gli Stati Uniti d’America con i Måneskin, facendo tappa in ultimo anche al Lollapalooza di Chicago (dove tra l’altro si è anche lievemente infortunato a una spalla). Giorgia, invece, ha girato l’Italia per promuovere il suo libro e per affrontare con il pubblico gli argomenti a lei più cari. Ma per la coppia la distanza non è mai stata un problema.

Giorgia e Damiano, vacanze d’amore in Puglia

Se c’è una cosa che Giorgia Soleri e il compagno Damiano David hanno in comune è proprio la voglia di mantenere un certo riserbo sulla propria relazione. Per anni (nel vero senso della parola) sono riusciti a tener completamente nascosta la loro storia d’amore, lontana dai riflettori che inevitabilmente negli ultimi anni si sono accesi su di loro, specialmente su Damiano che con i Måneskin ha raggiunto un successo planetario senza precedenti.

Ma, nonostante ormai siano usciti allo scoperto già da qualche tempo, per la coppia la musica non è cambiata. Sono davvero rare le immagini che i due condividono e probabilmente anche per questo le troviamo tanto speciali: sono solo ricordi, frammenti del passato come del presente che stanno vivendo, più innamorati che mai. Qualche timida dedica, niente più. Per il resto Giorgia e Damiano lasciano che a parlare siano i loro sorrisi e i loro sguardi complici.

Adesso la coppia più rock d’Italia si sta godendo un soggiorno in Puglia, tra una friseddha e un bagno al mare. Un po’ di meritato relax prima di tornare a occuparsi dei propri impegni.