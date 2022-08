Damiano e Giorgia Soleri, la foto su Instagram delle loro vacanze rock in Puglia: l’amore trionfa

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

Piccola pausa per Damiano David e Giorgia Soleri: felici e innamorati, hanno deciso di concedersi una vacanza tutta italiana per staccare un po’ dai loro numerosi impegni, prima di riprendere più carichi che mai. E non hanno resistito a condividere con i loro fan un bellissimo scatto che li ritrae con un sorriso meraviglioso, finalmente rilassati nonostante i piccoli (e grandi) problemi vissuti negli ultimi mesi.

Damiano e Giorgia Soleri, le vacanze in Puglia

Abbracciati e sorridenti, sotto il rovente sole della Puglia: è così che Damiano e Giorgia Soleri appaiono in una splendida foto che il leader dei Måneskin ha condiviso tra le sue storie di Instagram. La loro vacanza li ha portati in una terra ricca di meraviglie, dove possono finalmente concedersi un po’ di relax. Prima, si sono recati a Salerno per una serata strepitosa. A darne testimonianza sui social è la bellissima modella, che ha pubblicato alcuni scatti molto sensuali: vestita di nero, fasciata in un abito da sera con una scollatura cut out mozzafiato, si è lasciata immortalare davanti ad un tramonto davvero incredibile.

Damiano e Giorgia si stanno godendo dunque una vacanza da innamorati, ritagliandosi del tempo tra i loro tantissimi impegni. La loro storia va a gonfie vele: stanno insieme già da 8 anni, la maggior parte dei quali vissuta lontano dalle luci dei riflettori. E nonostante oggi siano entrambi famosissimi, custodiscono ancora (per quanto possibile) la loro privacy. Sono una coppia bellissima e affiatata, ma anche un esempio di solidarietà e complicità che ci piace tantissimo.

Giorgia è sempre accanto al suo ragazzo, felice di quel travolgente successo che è letteralmente esploso poco più di un anno fa. E Damiano, dal suo canto, è diventato il primo sostenitore dell’importantissima battaglia che la Soleri ha intrapreso da tanto tempo, quella che ha avuto inizio con una diagnosi sofferta di vulvodinia e che l’ha portata addirittura alla Camera dei Deputati a depositare una proposta di legge per far sì che lo Stato riconosca le neuropatie del pudendo.

Damiano, i prossimi impegni con i Måneskin

La vacanza in Puglia è solo una breve parentesi di questa estate così ricca di appuntamenti (per la gioia dei tantissimi fan dei Måneskin). La band romana continua a passare da un palco all’altro: il loro ultimo concerto li ha visti protagonisti al Lollapalooza Festival 2022, in quel di Chicago. Scatenati come non mai, hanno infiammato il pubblico e non solo. Infatti proprio Damiano è rimasto vittima di un piccolo infortunio, che lo ha costretto ad esibirsi per gran parte dello show con del ghiaccio sulla spalla. Fermarsi no, non era proprio possibile.

Insomma, questi giorni di relax arrivano davvero al momento giusto. Ma non dureranno ancora a lungo: il prossimo 18 agosto i Måneskin sono attesi in Giappone, per un altro concerto sensazionale. E Giorgia Soleri? Anche per lei questi mesi sono piuttosto impegnativi. Recentemente è uscito il suo libro di poesie intitolato La signorina Nessuno, nel quale si è messa a nudo raccontandosi a tutto tondo. Molte sono state le presentazioni che si sono tenute finora in tutta Italia, alle quali la modella ha partecipato con grande emozione – spesso proprio con Damiano al suo fianco.