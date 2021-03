Giorgia Palmas, compleanno a distanza: “Auguri alla mia super mamma”

editato in: da

Giorgia Palmas ha scritto una dedica speciale alla sua dolce mamma Susanna. Nel post di Instagram, che ha già ricevuto tantissimi like e commenti, la bella showgirl ha scritto parole dolcissime per celebrare il compleanno di una delle persone più importanti della sua vita.

“Buon Compleanno a una delle tre donne della mia vita”, la Palmas esordisce così nel post in cui ha condiviso una foto di mamma Susanna mentre porta a passeggio la piccola Mia. Una bambina molto amata che ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia che non perde mai occasione per esprimerle tutto il suo grande affetto. La piccola Mia ha coronato la splendida storia d’amore tra la Palmas e Filippo Magnini, il nuotatore italiano con il quale ha una relazione che continua ad andare a gonfie vele.

La stessa showgirl appena qualche giorno fa aveva condiviso un altro post ad alto tasso di emozioni, per celebrare il terzo anniversario al fianco del suo bel Filippo. I sorrisi felici non mancano quando si parla di una delle coppie più belle e amate dai fan.

Il post della showgirl dedicato alla mamma prosegue con tanta gioia, ma anche con un pizzico di malinconia: “Tanti auguri Mamma. La foto non è purtroppo di oggi perché vorrebbe dire che saremmo qui a festeggiare insieme il tuo compleanno, ma il tuo sorriso quello sì che è sempre attuale, è quello con cui sono cresciuta e lo stesso che hai tutte le volte che sei con Sofia e Mia. Super auguri alla mia super Mamma“.

La foto, infatti, non è recente e ritrae nonna Susanna con la nipotina Mia durante una passeggiata ai piedi del Castello Sforzesco di Milano. La mamma di Giorgia Palmas è da sempre una presenza costante nella vita della showgirl e non ha mai perso occasione per aiutare e sostenere la giovane coppia. Un punto di riferimento sia per Giorgia e Filippo che per le nipotine Mia e Sofia, innamoratissime di lei.

Filippo Magnini non ha tardato a commentare il dolce post della compagna, con la quale ha intenzione di convolare presto a nozze. “La nostra super nonna Susy, auguri!”, ha scritto il nuotatore, sottolineando il profondo legame che lo unisce alla suocera.

La signora Susanna non è avvezza ai riflettori, ma due mesi prima che nascesse la piccola Mia ha fatto una splendida sorpresa a Giorgia mentre era ospite a Verissimo. Le ha fatto recapitare da Silvia Toffanin una lettera davvero toccante, in cui ha speso per la figlia parole bellissime: “Ho chiuso gli occhi per un istante e la mia piccola bambina è cresciuta. Ti vedo donna e insieme figlia. Oggi hai intrapreso il tuo cammino perché hai incontrato un compagno di vita meraviglioso, capace di farti sorridere nuovamente e di amarti con la voglia di costruire una famiglia insieme come desideravi tu”.