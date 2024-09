Fonte: Getty Images Giorgia

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo è una delle più belle dello spettacolo. Un legame, il loro, che è sempre andato oltre tutto: superata la differenza d’età, iniziale scoglio per la Todrani, hanno vissuto l’uno al fianco dell’altra in ogni momento, da più di 20 anni. Ma non si sono mai sposati, sebbene la proposta di matrimonio ci sia stata.

Giorgia, perché non ha ancora sposato Emanuel Lo

Dopo aver co-condotto per una sera il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, Giorgia è la conduttrice di X Factor 2024. Un’artista a 360°, poliedrica e fortissima, che non si piega di fronte alle novità, ma le affronta con il suo brio. Al suo fianco, da più di 20 anni, c’è Emanuel Lo: con il coreografo e ballerino, ha avuto il figlio Samuel, nato nel 2010. Ma le nozze non ci sono ancora state.

In un’intervista a Vanity Fair, Giorgia ha spiegato che la proposta di matrimonio, in realtà, c’è stata, ma che non hanno ancora avuto modo di pianificare le nozze. “Sa perché non mi sono sposata? C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione. Però, nessuno ha più organizzato“. Il motivo per cui non è ancora convolata a nozze, dunque, è relativo all’organizzazione. Perché l’amore con Emanuel Lo è ancora oggi fortissimo.

Sì, Giorgia è ancora innamorata del suo Emanuel: “Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato. Il che da una parte è positivo, dall’altra sembra sempre che ci conosciamo da cinque minuti. Di recente mi ha detto: ‘Bello eh? Ma che fatica!’. Comunque, seriamente: ci deve essere la lucina interiore. (…) Quella cosa dentro che ti emoziona quando l’altro torna a casa la sera anche se lo hai visto al mattino. Se è spenta, è un problema”.

Il futuro con Emanuel Lo

Al momento, Giorgia non sa se ci saranno le nozze (o meno). “Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello… Famo già tutto noi“. La storia d’amore con Emanuel Lo va avanti dal 2004, anno in cui si sono fidanzati. Si sono conosciuti in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento. All’epoca, Lo faceva parte del corpo di ballo: un colpo di fulmine, quello tra Giorgia ed Emanuel, che, tra alti e bassi, esiste tutt’oggi.

Quella “lucina” a cui ha fatto riferimento Giorgia nell’intervista non si è mai spenta. Il ballerino l’ha corteggiata, giorno dopo giorno, senza mai arrendersi, perché credeva in quel feeling. In quella chimica pazzesca, nonostante la differenza d’età, che inizialmente aveva tanto fatto riflettere l’artista. “Lui aveva 23 anni e io 31, io mi sentivo a disagio infatti gli dissi: Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande”, aveva raccontato in passato. “Quando ci siamo messi insieme gli dicevo: Vedrai che mi lascerai per una più giovane e invece adesso sono 20 anni. Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno”.