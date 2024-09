X Factor 2024, quando inizia, dove vederlo, giudici e Giorgia conduttrice

Fonte: IPA Giorgia e i nuovi giudici di "X Factor 2024"

Tutto pronto per la nuova stagione di X Factor, che per questa diciottesima edizione ha in programma alcune novità. Il talent show musicale di Sky, che apre le porte a nuovi giudici e una incredibile conduzione, porta avanti ormai da 18 anni un unico obiettivo: scovare nuove e promettenti voci del panorama musicale. Ecco dove e quando potremo vedere il programma.

“X Factor 2024”, quando, come e dove vederlo

È ormai agli sgoccioli l’inizio della 18esima edizione di X Factor, il talent show che ormai da anni appassiona i tantissimi fan della musica pronti ad ascoltare artisti e artiste emergenti che provano a entrare in una delle squadre dei quattro giudici intenti a trovare un nuovo, promettente talento canoro.

Quest’anno la data di inizio è prevista per giovedì 12 settembre: serata in cui potremo assistere alla prima parte di casting in cui i nuovi giudici ascolteranno e valuteranno le performance per capire chi far passare alle fasi successive ed entrare, poi, al momento dei live. Gli artisti, come sempre, dovranno riuscire a convincere almeno tre giudici su 4, ottenendo il loro sì.

Una nuova edizione che sembra già essere molto coinvolgente, considerando i piccoli spoiler che i profili social del programma hanno pubblicato negli ultimi mesi. X Factor sarà trasmesso ogni giovedì in prima serata, a partire dalle 21.15, su Sky Uno e in streaming su Now.

Per chi invece volesse vederlo in chiaro, le puntate saranno trasmesse una settimana dopo la visione, di martedì, su Tv8. Imperdibili poi commenti e piccole chicche sui profili social e gli hashtag dedicati.

“X Factor 2024”, nuovi giudici e nuova conduttrice

Una delle grandi novità di questa edizione è sicuramente il cambio della guardia relativo a giudici e conduzione. Al tavolo, pronti a scoprire i talenti da aggiudicarsi all’interno della propria squadra, vedremo infatti Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Manuel Agnelli, che abbiamo già imparato ad amare nelle vesti di giudice in alcune precedenti edizioni del talent.

Salutiamo quindi Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan per dare spazio a nuove visioni artistiche. Un cambio di rotta che verte anche sulla conduzione: Francesca Michielin, infatti, lascia il posto a Giorgia, pronta a fare da padrona di casa. “Diventare conduttrice di X Factor mi fa impressione anche dirlo, mi impaurisce e mi esalta allo stesso tempo. Però forse mi esalta più di quanto mi impaurisca, altrimenti non avrei avuto il coraggio di dire ‘va bene, lo faccio’” ha raccontato.

“X Factor 2024”, le novità della 18esima edizione

Il programma ci farà compagnia per 13 puntate, ha come obiettivo non solo quello di far conoscere nuovi talenti, ma anche di divertire provando a mantenere un’armonia tra i giudici: “Noi siamo capaci di discutere in maniera molto animata, ma senza trascendere in volgarità mostruose. Mi sto divertendo come non mi sono mai divertito.[…] Il divertimento è la marcia in più e dobbiamo fare di tutto per proteggere questa cosa anche nei live”. Ha spiegato Manuel Agnelli durante la conferenza stampa del programma, che considera la squadra dei giudici molto affiatata.

Le audizioni, all’interno dell’Allianz Cloud di Milano sono programmate per il 12, il 19 e il 26 settembre con il pubblico come “quinto giudice”. I giudici avranno uno speciale X Pass da assegnare a un solo artista ciascuno per permettergli di accedere direttamente al Bootcamp all’interno della propria squadra. Si passerà poi alla fare dei Bootcamp e a la HomeVisit, per poi arrivare ai live, che inizieranno giovedì 17 ottobre.

Grande novità è poi quella relativa alla finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del programma si svolgerà all’aperto: Piazza Plebiscito, a Napoli, farà da sfondo dell’ultima puntata in un evento ricco di ospiti.