Giorgia a Salerno per il Capodanno in piazza. Tutti i dettagli

È davvero un periodo felice e ricco di soddisfazioni per Giorgia: la cantante, già conduttrice apprezzatissima di XFactor, sarà la stella della serata del 31 dicembre 2024 e animerà, insieme allo speaker radiofonico Pippo Pelo, l’evento della Notte di San Silvestro.

La serata di festa che darà il benvenuto al nuovo anno si terrà nella meravigliosa Piazza della Libertà a Salerno e vedrà, ovviamente, non solo la presenza dello speaker radiofonico salernitano Pippo Pelo alla conduzione, ma anche la voce unica e inconfondibile di Giorgia che regalerà al pubblico i suoi più grandi successi.

Giorgia al Capodanno di Salerno: la voce della cantante darà il benvenuto al 2025

Grande attesa per la serata evento di Capodanno 2024 a Salerno: la notizia della presenza di Giorgia accanto a Pippo Pelo, riconfermato al timone della serata dopo il grande successo dello scorso anno, ha subito mandato in visibilio i fan della cantante e l’evento si preannuncia davvero scoppiettante. Giorgia e Pippo, infatti, non sono nuovi alle collaborazioni: i due hanno un ottimo feeling e sono già apparsi diverse volte sui social dove hanno divertito i fan con degli sketch pieni di ironia che hanno riscosso grande successo.

Proprio pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, lo speaker ha condiviso un bellissimo scatto in compagnia di Giorgia incontrata durante una delle puntate del suo Pippo Pelo Show in onda su Radio Kiss Kiss, scrivendo: “Quante cose significhi per me, meravigliosa Giorgia”. E, nelle stories recenti, lo speaker ha confermato proprio la presenza di Giorgia nella serata di Capodanno in Piazza, facendo concretizzare ulteriormente questa bellissima notizia.

La complicità tra la cantante e lo speaker, oltre alla loro proverbiale professionalità e simpatia, sarà indubbiamente una delle carte vincenti della serata di Capodanno in Piazza a Salerno.

È la seconda volta che la cantante festeggia l’ultimo dell’anno nella storica città campana: la prima volta fu nel 2005, quando si esibì insieme a Le Vibrazioni mentre, quest’anno, porterà con sé sul palco la sua band. Un’occasione per celebrare la sua carriera e i suoi successi, sempre attuali e amatissimi dal pubblico, ma anche per accendere ancora una volta i riflettori su Salerno per incrementare il turismo. Come si legge sul Corriere di Salerno infatti “L’evento ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di intrattenimento e di socializzazione liberamente fruibile arricchendo al contempo l’offerta turistica e l’immagine della città di Salerno, incrementandone l’attrattività e stimolando la presenza di visitatori”.

Giorgia: da cantante a conduttrice super apprezzata, è lei la star del Capodanno 2025

Non ha solo una voce super riconoscibile e inconfondibile: Giorgia ha anche un talento naturale e innato per l’ironia. La sua simpatia travolgente, unita ad una grande umanità ed empatia, è venuta fuori proprio alla conduzione di XFactor dove domina con grazia e naturalezza il palco. Insieme alla giuria del talent, composta da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e Manuel Agnelli, Giorgia accoglie i cantanti in gara, li sostiene e li incoraggia nel backstage, scherza e sorride con tutti, ma soprattutto, regala delle performance canore degne di questo nome, soprattutto durante i Live.

C’è dunque grande attesa per la sua presenza sul palco del Capodanno in Piazza a Salerno e di sicuro, insieme a Pippo Pelo, non regalerà al pubblico solo le sue canzoni, ma tanti momenti musicali di valore e, chissà, se ci sarà spazio anche per qualche sketch ironico di quelli che spesso vengono condivisi dallo speaker salernitano sui social.

Il ricordo di Giorgia su Alex Baroni: “Avrei voluto morire anche io con lui”

Dietro al sorriso di Giorgia c’è anche un passato molto sofferto ed, in particolare, un lutto che l’ha segnata profondamente venando di malinconia anche molte delle sue canzoni: la scomparsa dell’ex compagno Alex Baroni. I due, dopo 4 anni d’amore, si erano lasciati nel 2001 e, poco dopo, Alex aveva perso la vita in un terribile incidente stradale.

Il dolore e lo sconforto per la sua perdita avevano gettato Giorgia in una situazione davvero complessa anche perché, come lei stessa aveva dichiarato, nonostante si fossero lasciati c’erano ancora tante cose da dire e molte erano rimaste sospese nell’aria, cristallizzate per sempre in quel dolore atroce che aveva persino portato Giorgia a desiderare di morire insieme ad Alex Baroni quel terribile giorno, come riportato in un’intervista su La Gazzetta.

Ma oggi, per fortuna, la cantante è di nuovo felice accanto a Manuel Lo e il loro futuro è ancora tutto meravigliosamente da scrivere.