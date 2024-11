Anticipazioni X Factor del 14 novembre: giostra e doppia eliminazione

Fonte: Ufficio stampa Sky I giudici di X Factor

Tutto pronto per il quarto Live di X Factor: il talent è ormai arrivato a una delle puntate più complicate e temute da giovani talenti e giudici, pronti a fare il massimo per emozionare gli spettatori.

La puntata di giovedì 14 novembre vedrà infatti una doppia eliminazione, che porterà i coach a dover salutare 2 concorrenti dopo le uscite di Elma, Pablo Murphy e Dimensione Brama.

Tra bellissime esibizioni, ospiti d’eccezione e la solarità della bravissima Giorgia, ecco cosa vedremo in questa puntata.

“X Factor”, anticipazioni del 14 novembre

La puntata di giovedì 14 novembre è battezzata come Hell Factor: un Live a colpi di musica che metterà giudici e talenti sotto pressione in vista della temutissima doppia eliminazione.

Sul palco dell’X Arena, sotto la conduzione dell’inimitabile Giorgia, i ragazzi e le ragazze dovranno sfidarsi in due manche molto complicate. La prima, ovvero la giostra, vedrà l’esibizione di tutti i concorrenti in gara col proprio cavalo di battaglia. Un round velocissimo, dove gli spettatori potranno votare i loro preferiti e al termine del quale si avrà la prima dolorosa eliminazione.

Salutato uno dei concorrenti, la serata proseguirà con un’unica manche in cui gli artisti torneranno a esibirsi sul palco con le assegnazioni concordate con i rispettivi giudici. I due meno votati andranno al consueto ballottaggio, e sarà compito dei coach decidere chi mandare a casa o se optare per il tilt.

In una puntata così densa di colpi di scena non mancheranno poi degli ospiti d’eccezione: l’Arena ospiterà infatti i Negramaro, pronti a presentare il loro nuovo album Free Love eseguendo per la prima volta il nuovo singolo Marziani.

Le assegnazioni dei giudici

Superata la fase della giostra, i concorrenti di X Factor rimasti dovranno misurarsi con le cover assegnate dai loro giudici.

Per la squadra di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti si esibisce in una cover di Me so ‘mbriacato, una delle canzoni più iconiche di Mannarino. I Les Votives mostreranno la loro versione più romantica con La Canzone Nostra, il singolo di Mace feat. Blanco & Salmo: un momento attesissimo che permetterà al gruppo di misurarsi in lingua italiana. I Patagarri, invece, si esibiranno in una cover di George Gershwin, Summertime.

Jake La Furia ha invece scelto Blinding Lights di The Weeknd per Francamente, mentre i The Foolz si lanceranno in Niente Canzoni D’Amore di Marracash.

Manuel Agnelli, ha assegnato La sera dei miracoli di Lucio Dalla a Mimì, Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi a Danielle e Mi ami? dei CCCP ai divertentissimi Punkcake.

Paola Iezzi, che oggi lavora solo insieme a Lowrah, ha scelto Someone You Loved di Lewis Capaldi.

“X Factor”, quando e dove vederlo

Il quarto Live di X Factor è programmato per giovedì 14 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Come di consueto, i fan possono seguire anche l’Ante Factor, un piccolo dietro le quinte prima del Live condotto da Gianluca Gazzoli. Per chi invece volesse godersi il programma in chiaro, potrà farlo la settimana successiva su TV8 ogni martedì in prima serata.