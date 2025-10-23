Anticipazioni X Factor, al via i Live: Annalisa prima ospite

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 entra nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Qui, nel corso di un evento gratuito e aperto a tutti, sarà proclamato il vincitore di questa nuova edizione. Ospite della prima puntata, come sempre condotta da Giorgia, sarà Annalisa.

Torna l’appuntamento con i Live di X Factor

La nuova stagione dei Live Show di X Factor si apre il 23 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now. Giorgia, confermata nel ruolo di conduttrice, è pronta a guidare i ragazzi e ad accompagnare il pubblico nel cuore della gara con la sua energia, la sua empatia e la sua eleganza. Al tavolo dei giudici, siederanno quattro personalità forti e complementari: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ciascuno di loro, sarà a capo di un team di tre concorrenti: le quattro squadre, diverse per stile, personalità e visione musicale, sono pronte a contendersi la vittoria sul palco dei Live.

Nel primo Live Show, i 12 concorrenti inaugureranno la gara esibendosi in due manche di cover; nelle settimane successive, poi, torneranno le puntate a tema, la manche orchestrale, la celebre giostra – la più breve e adrenalinica della stagione – e la serata dedicata agli inediti, il momento più atteso del percorso.

Anche quest’anno lo spettacolo sarà ideato e diretto dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, cuore del Modulo Project. Confermati Antonio Filippelli alla direzione musicale, Luigi Antonini alla regia, Ivan Pierri alla fotografia e Paola Spreafico alle scenografie.

Annalisa, l’ospite della prima puntata

Ospite del primo appuntamento sarà Annalisa, protagonista di una performance speciale che segna l’inizio della stagione dei Live Show. La cantautrice porterà sul palco dell’X Factor Arena l’energia del suo nuovo album Ma io sono fuoco che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana.

Per accompagnare questo nuovo progetto discografico, Annalisa si prepara anche al ritorno dal vivo con il suo Ma noi siamo fuoco, Capitolo I del nuovo tour che la porterà dal 15 novembre nei palasport delle principali città italiane e che vanta già alcune date sold out, compresa la doppia di Milano.

L’appuntamento con Ante Factor e X Factor Daily

A raccontare la corsa verso la vittoria tornano anche gli appuntamenti che accompagnano la stagione. Prima di ogni puntata ci sarà Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, in diretta dal backstage per catturare l’adrenalina e le emozioni dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti a pochi minuti dall’inizio della gara.

Il dietro le quinte continuerà poi con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:40 su Sky e NOW, che mostra le prove, le assegnazioni e la preparazione dei brani in studio. Il mercoledì sarà invece la volta di Road To X Factor 2025, in onda alle 21:15, un racconto che ripercorre il percorso dei concorrenti fino al nuovo Live Show, con le esibizioni più belle e i momenti chiave della settimana.

Dove e quando vedere X Factor

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.