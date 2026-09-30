Chi è Ginevra Elkann, la sorella di Lapo che potrebbe diventare presidente della Juventus

Ginvra Elkann è la sorella di John e Lapo Elkann: regista e produttrice cinematografica, potrebbe diventare presidente della Juve

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IPA Ginevra Elkann

Appassionata di cinema e imprenditrice, Ginevra Elkann potrebbe diventare la nuova presidente della Juventus. Bellissima, decisa ed elegante, la sorella di Lapo e John in questi giorni ha attirato l’attenzione di tutti.

Chi è Ginevra Elkann, la carriera dal cinema alla Juventus

Classe 1979, Ginevra Elkann è nata a Londra ed è la terza figlia di Alain Elkann e Margherita Agnelli. Dunque è la sorella minore di John e Lapo Elkann. Cresciuta fra il Brasile, l’Inghilterra e la Francia, ha sempre coltivato la sua passione per il cinema, diventando regista e produttrice cinematografica.

Ginevra si è laureata presso l’Università americana di Parigi, poi ha iniziato a lavorare con diverse case di produzione sia a New York che a Londra. Ha dunque girato il mondo, collaborando con artisti di alto livello, primo fra tutti Bernardo Bertolucci per cui è stata assistente alla regia.

Nel 2009 Ginevra Elkann ha deciso di fondare la sua casa di produzione, la Caspian Films, mentre nel 2012 è arrivata la casa di distribuzione, chiamata Good Films.

Nel 2019 ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per il premio come miglior regista esordiente grazie al film Magari con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Nel 2023 ha presentato Te l’avevo detto con protagonisti sempre Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher insieme a Valeria Bruni Tedeschi.

Da anni Ginevra Elkann gestisce la Pinacoteca Agnelli, di cui è presidente. Si tratta di un museo d’arte con opere preziosissime di artisti come Modigliani, il Canaletto e Picasso.

La prossima avventura di Ginevra però potrebbe essere molto lontana dal cinema e potrebbe portarla a diventare il nuovo presidente della Juventus.

Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juve, ha infatti annunciato che alla prossima Assemblea presenterà le sue dimissioni. Al suo posto potrebbe arrivare proprio la sorella di Lapo e John Elkann. Se Ginevra dovesse accettare l’incarico nel club bianconero diventerebbe la primissima donna a ricoprire questa particolare carica. Non resta che attendere per capire cosa accadrà e quale sarà il futuro lavorativo della 47enne.

La vita sentimentale di Ginevra Elkann: il divorzio con il principe e il nuovo amore

Riservata e lontana dai riflettori, Ginevra è stata legata per oltre tredici anni al conte e principe Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. I due si sono sposati nel 2009 a Marrakech, in Marocco. Un matrimonio blindatissimo e romantico, con ospiti i membri della dinastia Agnelli e tantissimi personaggi del jet set internazionale.

Dal loro amore sono nati tre figli: Giacomo, arrivato nel 2009, Pietro, nato nel 2012, e Marella, avuta nel 2014. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso e la separazione, arrivata nel 2022, è stata vissuta nel più stretto riserbo e lontano dai riflettori.

Nonostante la relazione non sia mai stata confermata, dopo la fine del suo matrimonio Ginevra si sarebbe innamorata di Bernardo Siciliano, noto artista e scrittore, figlio di Enzo Siciliano, ex presidente della Rai e critico letterario. La coppia si sarebbe conosciuta grazie ad amici comuni e qualche tempo fa era stata paparazzata durante una cena in compagnia anche di Paolo Sorrentino, il noto regista.