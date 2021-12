Gigi D’Alessio positivo al Covid, a rischio il Capodanno Rai1

Brutta tegola per Gigi D’Alessio. L’artista ha infatti rivelato di essere risultato positivo al Covid-19, proprio dopo essersi sottoposto al tampone per partecipare a L’anno che verrà. Purtroppo, come sta spesso accadendo in questi ultimi stralci di 2021, anche il cantautore partenopeo ha dovuto fermarsi, saltando il Capodanno Rai al quale ha sempre dimostrato di tenere moltissimo.

Gigi D’Alessio positivo al Covid: come sta ora

Come è accaduto per il Capodanno di Canale5, anche quello Rai ha iniziato a perdere dei pezzi. Naturalmente, Gigi D’Alessio non sarà nel cast di L’anno che verrà. A darne l’annuncio è stato proprio l’artista, attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social: “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita“.

Fortunatamente, il cantautore napoletano sta bene e ha così potuto rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute, che non sono preoccupanti. La sua positività si è aggiunta a quella dei tanti Vip che si stanno sottoponendo ai test antigenici e molecolari, com’è accaduto ad Al Bano che non sarà presente al Capodanno di Canale5 con la conduzione di Federica Panicucci.

I due grandi show di San Silvestro hanno così perso due dei più solidi pilastri del cast, ma nulla è andato perduto. Amadeus e Federica Panicucci sono pronti a regalare ore di divertimento e spensieratezza al pubblico, ancora provato dall’emergenza sanitaria e dalla pandemia che sta conoscendo una nuova recrudescenza.

D’Alessio papà per la quinta volta

Al di là dei problemi di salute, che si risolveranno in breve tempo, per Gigi D’Alessio è un periodo d’oro. L’artista e la sua compagna Denise Esposito sono infatti in attesa del suo quinto figlio, mentre è tornato in tv con la nuova edizione di The Voice Senior nel quale ha assunto il ruolo di giudice.

Outsider assoluto nella versione tradizionale del talent, passato da Rai2 a Rai1 e in una versione dedicata agli over 60, ha scelto di tornare a vestire i panni del giudice in un’edizione completamente rinnovata dello show. Uscito vincitore dalla sua prova al debutto, D’Alessio ha scelto di rispondere con entusiasmo alla proposta di Antonella Clerici e tornare a sedere sulla poltrona rossa dei coach.