Amadeus si prepara per Sanremo e conquista tutti con L’anno che verrà

Amadeus conduce L’anno che verrà: tutti gli ospiti

Capodanno all’insegna del rispetto delle regole e del rigore, così quest’anno si festeggerà il 2020 in Rai, ma questo non significa dover rinunciare all’allegria e a un po’ di spensieratezza, dato il periodo storico molto particolare. Per questo, Amadeus e la sua squadra hanno messo a punto un grande show in televisione, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, rinunciando (per questa volta) allo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere come al solito in una piazza d’Italia: Il coprifuoco a partire dalle 22 non avrebbe permesso al pubblico di presenziare serenamente all’evento.

Dopo il classico discorso di fine anno a reti unificate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Rai 1 è il momento dei festeggiamenti con L’anno che verrà, mai come questa volta il titolo sembra essere azzeccato e di buon auspicio, pensando al 2021 che sta per cominciare.

Sono tanti i vip a prendere parte al Capodanno in televisione su Rai 1, in primis Gianni Morandi, al fianco di Amadeus per tutta la serata. L’anno che verrà fa incetta di grandi artisti con Nino Frassica e il suo Oroscopo inusuale che ci svela (a modo suo) segno per segno cosa ci aspetta per il prossimo anno, e poi Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Leroy Gomez, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino e Rocco Hunt.

Impossibile in questa occasione non pensare a Sanremo 2021, dato che L’anno che verrà ospita sul suo palco – oltre al presentatore, nonché direttore artistico – ben 3 dei 26 cantanti in gara nel prossimo Festival: Arisa, Annalisa e Gaia. Fervono infatti i preparativi per il 71esimo Festival della Canzone Italiana, previsto dal 2 al 6 marzo 2021, in cui Amadeus è impegnato nell’organizzazione non solo della gara canora ma anche a trovare insieme alla direzione di rete una sistemazione consona per il pubblico che affollerà il Teatro Ariston.

E se sul pubblico ancora non è chiara la soluzione che verrà adottata, lo stesso Amadeus ha già confermato la presenza di alcuni ospiti fissi come Achille Lauro, pronto a replicare il successo dell’anno scorso con le sue performance studiate nei minimi dettagli, e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Il conduttore si prepara così a conquistare il nuovo anno.