Gianmarco Onestini, perché è secchione e pure famoso

Bello, intelligente e seguitissimo: Gianmarco Onestini è nel cast della nuova edizione della trasmissione La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso. Bolognese, 25 anni, su Instagram è una vera e propria star: il suo profilo conta oltre 900mila follower e trasuda fascino. Merito della sua bellezza mediterranea e del fisico scolpito dallo sport. Se a questo aggiungiamo che è un secchione doc, ecco il perché della sua presenza all’interno dello show. Oltre a essere famoso lui, lo è anche il fratello l’ex tronista Luca Onestini.

Gianmarco Onestini, perché è secchione

Gianmarco Onestini è nato a Bologna 25 anni fa. Il suo curriculum di studi è ricco: dopo un diploma al liceo linguistico, infatti, al momento è uno studente della facoltà di Giurisprudenza dove sta per conseguire la laurea. Oltre a questo parla quattro lingue. È nel cast della nuova stagione di La Pupa e il Secchione, però al momento è in quarantena in attesa di poter entrare a far parte del gruppo dei secchioni in studio. È probabile che venga abbinato a Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio.

Alla carriera di studi Gianmarco Onestini ha accompagnato quella di modello, influencer e personaggio televisivo, prendendo parte a numerosi progetti per il piccolo schermo. Nel corso del tempo è diventato famosissimo anche al di fuori dei confini nazionali costruendosi un grande seguito.

Gianmarco Onestini, perché è famoso

Modello, influencer ma anche personaggio tv. Gianmarco Onestini non è famoso solamente in Italia ma anche in Spagna, dove ha preso parte a numerosi programmi televisivi diventando un personaggio molto amato e con tantissimi fan.

Nel suo curriculum lavorativo si possono ricordare diverse trasmissioni per il piccolo schermo. A partire da Temptation Island, nelle vesti di tentatore, fino a quello di concorrente al Grande Fratello, prendendo parte alla 16esima edizione. Fuori dai confini nazionali ha partecipato a Gran Hermano, El Tiempo e Superviventes. In Spagna ha anche ottenuto un prestigioso premio come personaggio preferito della televisione spagnola, patrocinato da Sevilla Magazine.

Anche il fratello Luca è famosissimo e fa parte del mondo dello spettacolo, lo si può ricordare come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando era fidanzato con Soleil Sorge. Gianmarco e Soleil si sono rivisti in occasione della prima puntata di La Pupa e il Secchione dove lei veste il ruolo di opinionista. Tra i due non corre buon sangue e Gianmarco lo ha esplicitato durante il collegamento affermando: “Sono contento di essere qui – e poi, rivolgendosi alla Sorge, ha aggiunto – ma non posso dire di essere altrettanto felice di rivedere te”

Gianmarco Onestini, i social

Su Instagram Gianmarco Onestini ha un grande seguito, sono oltre 900mila i suoi follower. Tanti gli scatti che il modello e personaggio televisivo condivide con i fan: foto tratte da momenti di lavoro, come sfilate o shooting, ma anche qualche immagine e video più personale. Essendo molto noto anche in Spagna le sue didascalie sono scritte in spagnolo. Oltre a Instagram ha anche un profilo su Twitter dove è abbastanza attivo.