Luca Onestini dimentica Ivana Mrazova: il bacio in un nuovo reality

Sono passati solo pochi mesi dall’addio di Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma il cuore dell’ex concorrente del GF Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne, è già tornato a battere. Durante la sua partecipazione al reality spagnolo Secret Story, si è infatti lasciato andare ed ha baciato un’altra concorrente.

Quella tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è una storia che ha fatto sognare il pubblico italiano. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’ingresso nella Casa più spiata di Italia, però, i due erano entrambi impegnati: l’ex tronista con Soleil Stasi, attuale gieffina che, poi, lo lasciò con una lettera proprio durante il reality, e la modella con un ragazzo conosciuto proprio poche settimane prima dell’inizio dello show.

Al GF Vip Ivana e Luca hanno mantenuto un rapporto di pura amicizia, che una volta tornati alla realtà si è trasformato in una bellissima storia d’amore durata ben quattro anni. Quando hanno annunciato l’addio, quindi, hanno lasciato con l’amaro in bocca molti fan. Ma Onestini è già pronto a voltare pagina.

Subito dopo la rottura, che sembrerebbe essere stata burrascosa e non pacifica come inizialmente i due protagonisti avevano lasciato intendere, l’ex gieffino ha deciso innanzitutto di dedicarsi al suo lavoro, accettando di partecipare al reality spagnolo Secret Story. All’interno dello show, Onestini si è raccontato e ha dichiarato di star soffrendo molto per la separazione da Ivana Mrazova, confessando di non aver voluto lui la fine della loro storia.

A Secret Story, Luca ha avuto anche modo di conoscere nuovi colleghi disposti ad ascoltarlo e a consolarlo. Tra questi la giornalista Cristina Porta, con la quale Onestini ha scambiato confidenze anche sulla sua passata relazione. I due, così, si sono molto avvicinati e hanno instaurato un bellissimo feeling che li ha portati a scambiarsi un bacio.

Colpo di fulmine o flirt passeggero? Luca Onestini, nonostante il bacio e l’evidente complicità con Cristina, non si è ancora esposto sulla natura dei suoi sentimenti. A decretare se quella che sta nascendo sotto gli occhi dei telespettatori spagnoli è una profonda storia d’amore o solo un avvicinamento passeggero sarà solo il tempo.