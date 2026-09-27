Chi è Gianluca Franco, il nuovo notaio (bellissimo) di Affari Tuoi

Gianluca Franco è il nuovo notaio che ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi.

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IPA Stefano De Martino

Si chiama Gianluca Franco il nuovo notaio di Affari Tuoi che ha già conquistato i fan della trasmissione condotta da Stefano De Martino.

Chi è il notaio di Affari Tuoi, Gianluca Franco

In una delle ultime puntate di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha presentato al pubblico il nuovo notaio della trasmissione. Durante la partita infatti il conduttore ha chiesto l’intervento di Gianluca Franco, svelando ai telespettatori il suo volto e scherzando sulla sua avvenenza.

Classe 1987, Gianluca Franco è nato a Bergamo e si è diplomato al Liceo Classico Paolo Sarpi. In seguito si è trasferito a Roma, laureandosi in Giurisprudenza all’Università degli Studi Roma Tre. Proprio nella Capitale, il notaio di Affari Tuoi ha iniziato la sua carriera professionale, collaborando con numerosi studi notarili e lavorando come praticante.

Nel 2023 si è trasferito nuovamente in Lombardia, aprendo uno studio notarile proprio a Bergamo. Non è chiaro come sia arrivato ad Affari Tuoi, l’unica certezza è che nel programma riveste un ruolo essenziale e che ha sostituito il notaio precedente. Per quanto riguarda la vita privata invece sappiamo che è felicemente sposato.

Nella trasmissione di Rai Uno il notaio è una figura spesso poco inquadrata, ma importantissima. Ha infatti il compito di garantire la trasparenza e la regolarità del gioco. Certifica prima di tutto che avvenga in modo casuale l’assegnazione dei vari pacchi ai concorrenti regionali prima della puntata. Nessuno infatti deve conoscere la cifra contenuta nel pacco in anticipo e l’assegnazione viene realizzata per sorteggio.

Il suo lavoro continua anche durante il gioco, per far sì che tutto avvenga regolarmente e senza problemi. La sua presenza è dunque una rassicurazione riguardo la correttezza del meccanismo e l’importanza del caso ad Affari Tuoi.

Le novità di Affari Tuoi 2026

L’arrivo del nuovo notaio è solo una delle tante novità di Affari Tuoi. La trasmissione condotta da Stefano De Martino infatti si è trasferita, per la nuova edizione, negli studi di Milano. Una scelta fatta per volere del presentatore, desideroso di trascorrere più tempo con Santiago, il figlio nato dal legame con Belen Rodriguez.

Il pubblico ha poi conosciuto Tommasino, il cagnolino di appena un anno che è stato scelto per sostituire Gennarino. A lui è stato dedicato un pacco molto amato dai concorrenti.

“Gennarino ha lasciato il posto, i cani in tv sono come i notai. Ora ci sarà Tommasino ed è praticamente il nipote”, ha commentato De Martino.

La struttura del programma non è stata cambiata, ma con la nuova edizione è stato introdotto il Contro-pacco di Herbert Ballerina. Proprio quest’ultimo è stato non solo rinconfermato nella trasmissione, ma ha anche ottenuto uno spazio maggiore, proprio come Martina Miliddi.

I telespettatori hanno invece dovuto dire addio a Lupo e Thanat, volti storici di Affari Tuoi che sono scomparsi della nuova edizione. Una ventata di novità confermata anche dallo stesso De Martino che ha presentato uno studio moderno, con luci LED e una scenografia sui toni del blu.

“Il nuovo studio si presta all’ampliamento del programma rispetto al genere del varietà”, ha commentato il conduttore.