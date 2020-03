Il GF Vip sfugge alla sfida con Montalbano: quando andrà in onda

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip sfugge alla sfida con Montalbano e cambia giorno della messa in onda. Con l’arrivo su Rai Uno del commissario più amato della tv, il reality condotto da Alfonso Signorini si prepara ad affrontare nuovi cambiamenti. Il primo riguarda il cambio di palinsesto per evitare lo scontro con la fiction di Luca Zingaretti il 9 e 16 marzo.

Il GF Vip infatti, contrariamente a quanto accaduto sino ad oggi, verrà trasmesso l’11 e il 18 marzo, andando in onda di mercoledì anziché di giovedì. All’inizio della stagione il reality aveva abituato i telespettatori a due appuntamenti fissi: il lunedì e il venerdì, con eliminazioni, nomination e molto altro. L’arrivo del serale di Amici e quello di Montalbano però hanno cambiato le carte in tavola.

L’inizio del talent di Maria De Filippi, in onda venerdì sino alla fine di C’è Posta per Te, e i buoni ascolti hanno spinto Mediaset a prolungare la durata della trasmissione che andrà in onda sino al 27 aprile 2020. Un vero e proprio record che renderà questa edizione del GF Vip la più lunga di sempre. Nel frattempo lo show è entrato nel vivo e continua ad appassionare i telespettatori. Merito di Alfonso Signorini che è riuscito a mettere insieme un cast molto interessante e che non annoia mai.

Dopo l’addio di Barbara Alberti e Andrea Montovoli, la squalifica di Clizia Incorvaia e l’uscita di Serena e Pago, a riaccendere gli animi ci ha pensato Valeria Marini. La showgirl sarda ha varcato la porta rossa portando con sè tutta la sua energia positiva, ma anche qualche polemica. Pochi giorni dopo il suo ingresso al GF Vip infatti è stata protagonista di una lite con Antonella Elia. I toni della discussione si sono subito accesi e le due showgirl sono arrivate all mani, con tanto di richiesta di squalifica della rivale da parte della Marini.