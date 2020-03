GF Vip, primo finalista. E lo scontro Marini-Elia non si placa

editato in: da

La Casa più osservata d’Italia continua a regalare tante sorprese: nonostante l’annuncio della chiusura anticipata all’8 aprile, nella puntata di domani sarà annunciato il primo finalista del Grande Fratello Vip, senza dimenticare che i “vipponi” saranno chiamati a decidere una doppia eliminazione.

Sappiamo che il reality sarebbe dovuto terminare il 27 aprile, ma gli ultimi eventi hanno spinto Mediaset ad anticiparne la conclusione: gli inquilini vengono aggiornati continuamente sulla situazione sanitaria attuale, tanto che nei giorni scorsi avevano partecipato a uno dei vari flashmob organizzati da tutta Italia.

Proprio ieri Alfonso Signorini ha mandato un video messaggio ai partecipanti, dando loro la possibilità di sentire le proprie famiglie, regalando momenti di gioia e commozione ai vip: “Ci hanno fatto un regalo magnifico”, ha confessato tra le lacrime Adriana Volpe.

I concorrenti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con i loro cari, lasciandosi travolgere dall’emozione, quando, tra sorrisi e lucciconi, hanno finalmente ascoltato le voci dei loro affetti.

E se da un lato sarà annunciato in puntata il primo finalista di questa quarta edizione del GF Vip, dall’altro i partecipanti saranno messi davanti a una doppia eliminazione: al televoto questa settimana sono finiti Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, ma tutti saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altra esclusione dal reality show, che sicuramente renderà ancora più rovente il clima nella Casa di Cinecittà.

E a proposito di tensioni, la settimana appena trascorsa non ha risparmiato comunque nuovi scontri, visto che tra Valeria Marini e Antonella Elia continua a non scorrere buon sangue: le discussioni tra le due showgirl sono sempre frequenti, con toni non proprio pacifici.

È ormai noto a tutti che le due colleghe non si sopportano e non fanno nulla per nasconderlo: nel corso della settimana non hanno fatto altro che offendersi, nonostante Alfonso Signorini abbia tentato di riportare la pace in puntata, senza riuscire però nell’intento (e nonostante la Marini abbia cercato di seppellire l’ascia di guerra).

Anche Sossio Aruta, dopo la violenta discussione con Teresanna Pugliese, continua a discutere con gli altri vip per le problematiche più disparate: gli inquilini della Casa sono sempre più agitati e nervosi e non c’è dubbio che gli equilibri diventeranno ancora più fragili.