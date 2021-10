GF Vip, la commozione di Manuel Bortuzzo e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manuel Bortuzzo è la cosa più bella che potesse capitare in questo GF Vip 6, ma forse in generale in tv. In una tv sempre più spesso urlata e fatta di egocentrismi e prevaricazione, il nuotatore emerge e si fa notare invece per la sua pacatezza, per l’enorme coraggio e per il suo animo pulito, pure all’interno di un contesto che, invece, spesso tira fuori il peggio dalle persone.

Nella puntata del 4 ottobre Manuel Bortuzzo ha dato ancora una volta una lezione di vita, con la sua consueta delicatezza. “Oggi non cerco più di raggiungere la felicità, mi accontento della serenità e di lavorarci per mantenere un equilibrio nella mia vita e a vivermi le mie emozioni”, ha detto il nuotatore raccogliendo i consensi di tutti e i complimenti di Alfonso Signorini che lo ha definito una montagna.

La lettera per Manuel Bortuzzo dalla ex Federica

Per lui è arrivato poi un momento molto commovente, quello della lettera della sua ex, Federica, con cui è stato fino a poco prima di entrare nella Casa lasciandosi comunque in ottimi rapporti.

“È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati”, racconta lei nella lettera indirizzata a Manuel Bortuzzo. “Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? (…)Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”. Una dedica che ha fatto emozionare il nuotatore: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti”, ha commentato.

La confessione di Giucas Casella

Durante la puntata Alfonso Signorini ha voluto approfondire la confessione di Giucas Casella sui suoi rapporti con altri uomini. Così il sensitivo, incalzato dal conduttore, ha ammesso: “Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con gli uomini sono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla”. Un momento introspettivo che Giucas ha voluto estendere per sottolineare come l’amore debba essere universale e non debba essere fonte di paure o preoccupazioni. “Meno male che adesso è tutto cambiato, prima era tutto diverso. Oggi non penso più a questo, ma se dovesse ricapitare qualche cosa di forte non ci penserei poi così tanto”.

Lo show esagerato di Francesca Cipriani

Se Manuel Bortuzzo ci insegna l’arte dell’eleganza e della pacatezza, lo stesso non si può certo dire delle esternazioni di Francesca Cipriani, protagonista del momento più assurdo della serata. Quella che doveva essere una sorpresa, la visita del fidanzato Alessandro, si trasforma in una specie di tragedia, in una sceneggiata in cui a farla da padrone sono state le facce dell’ex Pupa, subito diventate oggetto dell’ironia della rete, che ieri ha potuto sbizzarrirsi su Twitter (anche perché tutti gli altri social erano in down).