GF Vip, la Romero si sbilancia sulla Gregoraci: “Ha tirato fuori il meglio di Pretelli”

Dopo aver assistito alle vicende sentimentali di Pierpaolo Pretelli, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, la splendida Ariadna Romero decide di sbilanciarsi sulle due ragazze con cui il suo ex ha raggiunto un certo livello di intimità. E, a sorpresa, si rivela particolarmente colpita da Elisabetta Gregoraci.

Questa edizione del GF Vip ha visto Pierpaolo Pretelli avvicinarsi sempre più alla bella conduttrice calabrese, che però non ha mai voluto lasciarsi davvero andare. Una volta lasciata la Casa più spiata d’Italia, per tornare da suo figlio in tempo per le feste di Natale, l’ex velino ha avuto modo di conoscere meglio la new entry Giulia Salemi, e tra loro è scoppiata la passione. In tutto questo, Ariadna Romero ha deciso di dire la sua.

La splendida modella ha avuto un’importante relazione con Pierpaolo, dalla quale è nato loro figlio Leonardo, un bellissimo bambino di tre anni. Sebbene tra di loro le cose non siano andate bene, sono rimasti in buoni rapporti. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Romero ha spiegato di non volersi sbilanciare troppo sui flirt di Pretelli, almeno finché uno di questi non si trasformi in qualcosa di serio.

“È un ragazzo di trent’anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al GF – come li ho avuti anche io – è normale. Questa o qualunque altra relazione, se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche a me” – ha spiegato Ariadna. Tuttavia, non può fare a meno di avere una preferenza, in merito alla donna che potrebbe un giorno affiancare il suo ex.

Sulla questione se fosse meglio la Gregoraci o la Salemi, la modella di origini cubane ha rivelato: “Elisabetta non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un’altra età, per altro; la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere”. E ancora: “Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier”.

Insomma, Ariadna non avrebbe avuto nulla in contrario se Pierpaolo avesse instaurato una relazione seria con la Gregoraci. Ma l’ex di Flavio Briatore non ha mai lasciato il freno a mano, durante il flirt con il giovane modello, ed è anche per questo che tra di loro non è mai sbocciato l’amore. Molto diversa sembra essere la questione con Giulia Salemi, che si è mostrata sin da subito molto interessata al giovane Pretelli. Tuttavia, se i due dovessero continuare a frequentarsi, avranno davanti a loro la prova più difficile: quella della quotidianità, una volta lontani dalle telecamere.