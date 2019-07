GF Vip, Antonella Elia torna in televisione grazie ad Alfonso Signorini

editato in: da

Svelato il nome della prima concorrente del Grande Fratello Vip: è Antonella Elia.

Grande colpo assestato da Alfonso Signorini, che ha già cominciato a formare il gruppo di personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d’Italia il prossimo autunno. Il giornalista sembra non voler far sentire al pubblico la mancanza della bella Ilary Blasi, e si è già mosso per ottenere le firme dei primi contratti.

Ed ecco spuntare il nome di Antonella Elia, la bionda 55enne passata alla storia per aver affiancato come valletta alcuni dei più noti conduttori televisivi italiani: dopo aver raggiunto il successo con Non è la Rai, ha lavorato al fianco di Raimondo Vianello, Corrado, Mike Bongiorno e Claudio Bisio.

Poi è scomparsa dalle scene, lasciando poche (e rade) tracce di sé. E ora, a distanza di anni, Alfonso Signorini ha deciso di riportala in televisione rendendola la prima concorrente del suo GF Vip. Una scelta più che azzeccata, se pensiamo alle ultime presenze televisive della Elia.

Impossibile non ricordare la furiosa lite con Aida Yespica a L’Isola dei Famosi nell’ormai lontano 2004, quando l’ex valletta e la modella si presero letteralmente per i capelli durante una discussione. Sono passati ben 15 anni, eppure questa è ricordata come una delle litigate più virali della televisione, che ha tenuto incollati allo schermo migliaia di telespettatori.

E non è stata da meno la partecipazione di Antonella a Pechino Express due anni fa, durante la quale ha avuto un battibecco piuttosto animato con il cantante Achille Lauro, che aveva accusato la showgirl di partecipare al programma solo per ottenere un po’ di visibilità. L’Elia aveva risposto per le rime, come solo lei sa fare, affibbiando al trapper l’appellativo di “co*****e”. Una litigata abbastanza funesta, che aveva letteralmente mandato in visibilio il pubblico da casa.

Insomma, Alfonso Signorini sembrerebbe aver cominciato col botto i lavori per il suo nuovo Grande Fratello Vip. In un solo colpo, non soltanto è riuscito a riportare in tv uno dei suoi personaggi “storici”, ma anche a mettere nella casa quella giusta dose di pepe che assicurerà alla sua edizione un successo incredibile. Adesso resta soltanto da capire chi saranno i compagni di avventura della spumeggiante Antonella Elia.