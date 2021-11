GF Vip, Alex Belli e le parole su Delia: il suo gioco non funziona più

GF Vip 6: il cast ufficiale

Nella Casa del GF Vip 6, per Alex Belli è tempo di profonde riflessioni e pentimenti importanti. Lui stesso ha premuto a lungo per avere un confronto con la moglie Delia Duran. Le cose però sono cambiate, e forse si è reso conto che il pubblico si è stancato di lui: “Non deve venire più“. Un desiderio che potrebbe rivelarsi addirittura nocivo, considerando che la motivazione addotta sarebbe la privacy del loro legame. Un rapporto che però ormai è stato spiattellato più volte in diretta TV e che è stato messo in discussione dal triangolo con Soleil.

GF Vip 6, le parole di Alex Belli su Delia Duran

Il confine sottile tra amicizia e attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorge ha tenuto banco per settimane. Tuttavia, a farne le spese è stata Delia Duran, che ha dovuto osservare dei comportamenti poco chiari da parte del marito. Le parole di Alex, oltretutto, non sono molto in linea con il suo atteggiamento. Parlando della moglie, ha detto: “Non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?”

In riferimento a una possibile entrata in scena di Delia, Alex ha iniziato a dare un segno di cedimento importante, un crollo che potremmo definire imminente. “Delia Scherzava. Non vuole venire qui davvero, è per questo che non deve venire. Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione. Punto. Lei ha avuto paura ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire”. Una supplica che nel complesso ha lasciato attoniti tutti.

Alex Belli, il suo gioco non funziona più

L’ex attore di Centovetrine è ormai al centro delle polemiche. Non c’è molto da fare: è rimasto intrappolato nella sua stessa strategia. Avrebbe dovuto essere la punta di diamante del cast dei Vipponi del GF Vip 6, e invece ne è diventato l’anello debole, una vittima di se stesso. Di certo, la vicinanza di Soleil Sorge gli ha fatto più male che bene, e quell’amicizia tanto decantata non è stata assolutamente positiva. Non per Belli, in ogni caso.

Il personaggio di Soleil è forte: un carattere e una personalità che non passano inosservati. Inizialmente, il legame tra Alex Belli, Aldo Montano (con cui ha avuto un forte scontro) e Manuel Bortuzzo aveva conquistato gli spettatori. Poi, la vicinanza con Soleil, lo scontro con la moglie Delia Duran. Il crollo per Belli è vicino: il suo gioco non sta più funzionando e, anzi, gli si sta ritorcendo contro. Ben presto, oltretutto, entreranno nuovi concorrenti nella Casa del GF Vip 6: chissà che le strategie e le carte non possano essere rimescolate.