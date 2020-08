Gabriel Garko smentisce su Instagram la partecipazione al GF Vip 5

editato in: da

La lenta trasformazione di Gabriel Garko, sempre più plastificato

Gabriel Garko non parteciperà ad alcun reality: il tenebroso attore è ricorso ad Instagram per smentire la sua presunta partecipazione alla quinta edizione del GF Vip.

L’indiscrezione era stata lanciata da Patrizia De Blanck che, in una recente intervista, si era lasciata sfuggire i nomi di alcuni nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, tra questi: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e – appunto – Gabriel Garko.

“Non ho capito bene cosa sia successo…ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF Vip. Bacioni”, queste le frasi che l’attore ha condiviso sul suo profilo, negando in questo modo la fake news che è circolata negli ultimi giorni.

L’attore, d’altronde, non ha ancora dichiarato se e quando tornerà sui nostri schermi: è oramai noto che Gabriel è molto riservato sulla sua vita privata e su quella professionale, per questo non si è mai sbilanciato sul suo futuro.

La smentita è stata presa a malincuore dai tanti fan dell’attore, che si erano pronunciati contenti di vedere il loro idolo di nuovo in tv, ma – purtroppo – Gabriel sembra voler continuare la sua pausa dallo showbiz.

Probabilmente, per Garko sarebbe stato troppo partecipare a un reality così seguito: l’attore è spesso nell’occhio del ciclone per via di tutti i presunti flirt che gli vengono affibbiati e, infondo, diventare così esposto alle telecamere potrebbe recargli dei problemi.

Proprio qualche giorno fa, per esempio, è bastato un post sui social di Gabriel Garko per scatenare gli appassionati di gossip. Quest’ultimo, nello specifico, aveva condiviso su Instagram la scritta: “Ma dove sei? Oggi?”, commento che aveva fatto pensare subito a un messaggio rivolto all’attore Gabriele Rossi, fino a qualche tempo fa molto vicino a Garko e paparazzato recentemente dai fotografi di Chi durante un incontro (che alcuni hanno etichettato come romantico) con Rocco Casalino. Non a caso le parole di Garko sono arrivate poco dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimana di Alfonso Signorini.

Insomma, tra le tante notizie che circolano su di lui, per il momento Garko ha smentito solo quella della partecipazione al Grande Fratello.