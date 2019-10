Gabriel Garko, l’amico Gabriele Rossi commuove su Instagram: “L’amore è…”

editato in: da

Gabriele Rossi, amico di Gabriel Garko, commuove su Instagram postando una frase che parla d’amore e che è stata accolta con grande entusiasmo dai follower. L’attore è tornato da poco da un viaggio in Egitto dove ha partecipato a una manifestazione dedicata al cinema insieme al re delle fiction.

Sui social ha raccontato di essere tornato a casa, svelando le sue serate, fra cene al ristorante stellato e momenti di relax sul divano con un libro in mano. L’attore ne ha approfittato anche per condividere un suo pensiero sull’amore, postando una frase che ha emozionato i fan.

“Il segreto – ha scritto – è comprendere che ognuno di noi manifesta i propri momenti di fragilità in modo proprio, a volte incomprensibile, insindacabile e giusto. Ho capito che l’Amore è riconoscere e proteggere la preziosità di quel momento”.

Nell’ultimo periodo Gabriele Rossi è finito al centro del gossip per via del suo legame con Gabriel Garko. I due attori si conoscono da anni e, nonostante la differenza d’età (Gabriel ha 47 anni e Gabriele 31) hanno creato una bella amicizia.

Un legame cresciuto sul set e continuato anche lontano dai riflettori, fra week end alle terme e gite in montagna con Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quando i pettegolezzi sulle nozze hanno travolto Garko, l’attore ha deciso di rilasciare un’intervista a Domenica In per raccontare la sua verità. L’attore ha svelato di indossare da due anni la fede, ma di non essere sposato.

“Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto” ha detto Mara Venier e lui ha risposto: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.