Francesco Monte e Jennifer Lopez, nuova coppia (per Guess)

Belen testimonial Guess conquista gli Usa. Le più belle prima di lei

Francesco Monte e Jennifer Lopez, la nuova coppia. Il modello italiano e la super star internazionale sono stati fotografati insieme: lei divina come e più di sempre, in posa da diva anni ’50, lui con sguardo rapito e infatuato.

Le due foto sono state riprese e postate anche dall’account Instagram di Monte, che ha ringraziato pubblicamente il marchio Guess. Si tratta infatti di alcuni scatti presi dalla nuova campagna del brand di Paul Marciano.

Da sempre Guess ama usare come testimonial bellezze latine e procaci (aveva in passato scelto anche Belen) da accoppiare a maschi mediterranei. Simbolo insieme di bellezza e sensualità, emblema perfetto del marchio americano, fondato nel 1981 in California dall’intraprendenza e genialità dei quattro fratelli Marciano: Georges, Armand, Paul, Maurice, ebrei di origine marocchina e cresciuti a Marsiglia.

Francesco Monte, nel postare le foto con J-Lo, scrive: “Con soddisfazione e felicità😊, posso finalmente mostrarti questa fantastica campagna @guess & @marciano con lo splendido @jlo 🔥🚀😎. Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto internazionale e un ringraziamento speciale va a @paulmarciano e al suo grande team @tatianagigi 😘💪 🙏 😊 #guessfamily #guess #marciano #jlo #newworldcampaign