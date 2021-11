Flavia Pennetta e Fabio Fognini di nuovo genitori: è nata Flaminia

Mamme e papà vip del 2021

Fiocco rosa per Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che hanno dato il benvenuto alla piccola Flaminia. Per la coppia di sportivi si tratta della terza figlia dopo Federico e Farah, una famiglia piena d’amore e letteralmente al settimo cielo. A dare l’annuncio del lieto evento è stato Fognini su Instagram, che non ha saputo trattenere la gioia da papà orgoglioso.

L’annuncio su Instagram di papà Fabio

Se ad annunciare la gravidanza la scorsa estate era stata Flavia Pennetta, con una delle foto più tenere mai condivise sui social in cui i piccoli Federico e Farah coccolavano il pancione della mamma, questa volta è toccato a papà Fabio Fognini dare la lieta notizia. Impossibile trattenere l’emozione per il tennista, che non ha perso tempo e ha subito condiviso una stories direttamente dall’ospedale: “Ore 16:40 è nata Flaminia. Mamma e bimba stanno super bene”. Una pioggia di cuoricini e, in fondo alla dolcissima foto, un pensiero per la sua amata moglie Flavia: “Grazie per l’emozione più bella della mia vita!”. Che dire, una coppia che ci fa battere cuore ogni volta che fa capolino sui social!

Dopo qualche ora papà Fabio ha condiviso un’altra bellissima foto, che questa volta lo ritrae con la figlia Flaminia tra le braccia: “Benvenuta piccola principessa”. Un frugoletto d’amore e dolcezza che sorregge delicatamente, come si fa con quel che di più prezioso abbiamo. E il suo grande sorriso basta a spiegare la grande emozione.

Flavia e Fabio, un amore travolgente

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono una delle coppie più belle del mondo, nel vero senso della parola. Un amore travolgente e iniziato per caso, dopo una amicizia di lunga data nata sui campi da tennis. “Non ce l’aspettavamo: da un rapporto di amicizia e divertimento, andato avanti per anni quando entrambi eravamo fidanzati – ha raccontato Flavia in un’intervista a Vanity Fair -, ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi. E una sera sul divano di casa è scattato il bacio. Un bacio strano: sembrava che ci conoscessimo da sempre, che ci fossimo baciati tutta la vita”.

Da quel momento non si sono più lasciati e hanno costruito insieme la famiglia che avevano sempre sognato. Sono convolati a nozze nel 2016 con una cerimonia super romantica, poi un anno dopo hanno dato alla luce il piccolo Federico e qualche tempo dopo è arrivata la secondogenita Farah. Si può proprio dire che la dolce Flaminia sia la ciliegina su questa grande torta d’amore.