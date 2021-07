Flavia Pennetta incinta del terzo figlio: “Non vediamo l’ora di conoscerti”

editato in: da

Flavia Pennetta è incinta del terzo figlio. Ad annunciare la gravidanza è stata proprio la tennista che su Instagram ha pubblicato uno scatto tenerissimo con i figli Federico e Farah, frutto dell’amore per Fabio Fognini.

Nell’immagine si vede il pancione della Pennetta in primo piano, mentre i figli della tennista sono intenti a coccolarlo e accarezzarlo. Fra i piccoli Federico e Farah spunta anche la mano di Fognini che diventerà papà per la terza volta. La coppia di sportivi è più unita che mai dopo le nozze celebrate cinque anni fa e il sogno, realizzato, di formare una famiglia.

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto – ha commentato Flavia -. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”.

Un amore travolgente, quello fra la Pennetta e Fognini, arrivato per Flavia come una rinascita. All’epoca infatti la tennista aveva da poco superato la terribile rottura con Carlos Moya, collega che l’aveva tradita con una star della tv spagnola, mettendo fine alla relazione. Lei e Fabio erano amici da tempo, sempre pronti a sostenersi e a divertirsi in campo, sino a una sera e a un bacio scambiato quasi per caso.

“Non ce l’aspettavamo: da un rapporto di amicizia e divertimento, andato avanti per anni quando entrambi eravamo fidanzati – ha raccontato a Vanity Fair, la sportiva, parlando di Fognini -, ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi. E una sera sul divano di casa è scattato il bacio. Un bacio strano: sembrava che ci conoscessimo da sempre, che ci fossimo baciati tutta la vita

Da quel momento Flavia e Fabio non si sono più lasciati e, un passo dopo l’altro, hanno costruito un legame importante. Nel 2016 gli sportivi si sono giurati amore eterno con un matrimonio romantico, un anno dopo è arrivato Federico, primogenito della coppia. A quasi due anni di distanza la Pennetta e Fognini hanno annunciato la nascita della piccola Farah. La campionessa non ha rivelato a quale mese di gravidanza è arrivata, ma potrebbe essere al terzo mese. Questo vorrebbe dire che il terzo figlio della coppia potrebbe nascere entro la fine del 2021.