Filippo Fiora, chi è lo storico migliore amico di Chiara Ferragni

Fonte: IPA Filippo Fiora

C’è un uomo che appare al fianco di Chiara Ferragni da ancor prima che nella sua vita entrasse Fedez. Parliamo di Filippo Fiora, un ragazzo che l’influencer ha conosciuto al primo anno di liceo e dal quale è diventata inseparabile. Sono migliori amici, hanno condiviso e continuano a condividere ogni momento importante, da quelli belli a quelli meno belli, così come successi e traguardi, oltre naturalmente agli eventi importanti come ricorrenze e compleanni.

Il primo incontro tra Chiara Ferragni e Filippo Fiora

Magari qualcuno non ne conosceva il nome, ma il volto di Filippo Fiora è decisamente familiare a chi “frequenta” abitualmente i social di Chiara Ferragni. Gli amori vanno e vengono ma l’amicizia, quella vera, resta. E il rapporto tra Filippo Fiora e l’influencer ne è proprio un esempio.

Sono rare le amicizie di così lunga data ma, quando si vivono, è impossibile restarne indifferenti. Trovare veri amici è già di per sé complicato, trovarne per la vita è quasi un miracolo. Filippo Fiora ha conosciuto Chiara Ferragni ben prima del grande successo di The Blonde Salad e della sua carriera da influencer, quando erano soltanto dei ragazzini che avevano appena cominciato gli studi al Liceo (il Ginnasio Statale Manin di Cremona, come ha condiviso la stessa Ferragni).

È lì che si sono incontrati per la prima volta, che si sono conosciuti in un periodo come quello dell’adolescenza che è cruciale nella costruzione di sé e dei rapporti con i coetanei. Un periodo che i due hanno condiviso fino in fondo, crescendo l’una al fianco dell’altro.

Cosa fa il migliore amico di Chiara Ferragni

Appurato che si tratti di un’amicizia di lunghissima data, di cosa si occupa esattamente Filippo Fiora? Come riporta la breve biografia pubblicata nel sito dello studio 13.1 Architecture & Decor, fondato a Milano insieme all’amico e collega Federico Sigali, Fiora è nato nel 1987 e dopo il liceo si è laureato con lode in Architettura al Politecnico di Milano.

“Seguendo l’ideale di Gio Ponti secondo cui il materiale più resistente in Architettura sia l’arte, capisce ben presto che tale processo è sempre il medesimo, dalla pianificazione urbana fino al disegno di una scarpa. Questo paradigma lo spinge ad estendere la sua indagine creativa a molteplici campi quali la moda, la comunicazione digitale, la fotografia, oltre ovviamente all’Architettura e al Design“, si legge sempre nella bio.

Filippo Fiora è un architetto e un creativo, con una visione ben precisa dell’abitare che condivide con Federico Sigali e che ha messo al servizio anche della stessa Chiara Ferragni. È proprio suo il progetto dell’ormai famosissimo attico di Citylife in cui l’influencer e l’ex marito Fedez hanno vissuto per anni insieme ai figli Leone e Vittoria, prima della separazione. Per non parlare di Villa Matilda, attualmente sul mercato con proposte astronomiche, che attende solo di conoscere il nuovo proprietario.

Chiara Ferragni e le parole per Filippo Fiora

Filippo Fiora è sempre stato vicino alla Ferragni, anche nei momenti più difficili. Cosa che l’influencer non ha mai perso occasione per celebrare: sono tanti i post dedicati ai suoi migliori amici tra i quali, oltre all’architetto, figura anche Veronica Ferraro.

Nel 2021, il 13 settembre per l’esattezza, Chiara aveva condiviso un carosello di foto insieme all’amico per celebrare il giorno del loro primo incontro: “In questo giorno di 20 anni fa, nel mio primo giorno di liceo, ho incontrato il mio migliore amico. In questi 20 anni è sempre stato al mio fianco: un amico fedele che può capire quello che penso solo guardandomi negli occhi, e può sempre trovare le parole per confortarmi. Abbiamo passato tutta la vita insieme e sono così emozionata per tutto ciò che verrà. Ti voglio bene topino mio, grazie davvero per tutto quello che hai fatto e fai per me”.

Parole che fanno eco all’ultima dedica della Ferragni, in ordine cronologico. “Ci siamo conosciuti il nostro primo giorno di scuola superiore 24 anni fa e da allora siamo inseparabili – ha ripetuto su Instagram, in occasione del compleanno di Fiora -. Al mio migliore amico, colui che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto io conosca me stessa, quella su cui posso sempre contare. TI VOGLIO UN MONDO DI BENE. Inoltre, ha progettato la mia casa ed è il miglior architetto, sono così orgogliosa di te. Grazie per aver condiviso la vita con me e non vedo l’ora di avere tutte le prossime avventure insieme”.