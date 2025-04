La figlia di Tom Hanks: “La mia infanzia segnata da violenza, frigo vuoto e solitudine”

Fonte: Getty Images Tom ed Elizabeth Ann Hanks

Non sempre avere un genitore famoso è indice di un’infanzia felice: lo conferma l’esperienza di Elizabeth Ann Hanks, che in un nuovo libro di memorie ha raccontato i momenti difficili vissuti da bambina. La figlia di Tom Hanks, oggi 42enne, ha spiegato che dopo il divorzio dei suoi genitori lei e suo fratello Colin attraversarono molti anni di “trascuratezza e confusione”.

La figlia di Tom Hanks: “La mia infanzia difficile”

Un’infanzia segnata da povertà e trascuratezza: sono questi i ricordi condivisi da Elizabeth Ann Hanks, figlia del celebre attore Tom e della sua prima moglie Samantha Lewes. La 42enne ha condiviso alcuni dettagli nel libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road (che uscirà l’8 aprile), in cui spiega come il divorzio dei suoi genitori, nel 1985, abbia dato inizio a sofferenze e privazioni per lei e suo fratello Colin, oggi 47enne.

Secondo Elizabeth, i maltrattamenti sarebbero iniziati dopo che Samantha ottenne l’affidamento principale dei due bambini, e decise di trasfersi con loro improvvisamente da Los Angeles a Sacramento, in California. Una scelta che, si legge nella biografia, colse Tom Hanks di sorpresa: “Mio padre venne a prenderci a scuola e noi non c’eravamo. Scoprì che non andavamo a scuola da due settimane, e così cercò di rintracciarci.”

Dai 5 ai 14 anni i bambini vissero con la mamma un periodo “pieno di confusione, violenza e privazioni. Quella casa che inizialmente era bianca con colonne, con un giardino e una cameretta con foto di cavalli attaccate su ogni parete, col tempo divenne un posto che puzzava solo di fumo. Col passare degli anni, il giardino sul retro era talmente pieno di escrementi di cane che non si poteva nemmeno camminarci,” ha ricordato ancora la ragazza.

Ad aggravare la situazione, sopraggiunsero i problemi economici: “Il frigo era spesso vuoto o pieno di cibo scaduto, e mia madre passava sempre più tempo nel suo grande letto a baldacchino, immersa nella lettura della Bibbia. Una notte, la sua violenza emotiva si trasformò in violenza fisica“.

Il rapporto della ragazza con il padre Tom Hanks

Elizabeth Ann visse con la madre fino alla metà del secondo anno delle medie, quando l’accordo di custodia fu invertito e poté trasferirsi a Los Angeles da suo padre, visitando Sacramento solo nei fine settimana e durante l’estate. Durante l’ultimo anno delle superiori, Samantha la chiamò per dirle che stava morendo, e infatti si spense a soli 49 anni a causa di un brutto cancro alle ossa.

Colin e sua sorella, invece, cambiarono radicalmente vita grazie a Tom Hanks e alla sua seconda moglie Rita Wilson, che li rese anche fratelli maggiori di Chester (nato nel 1990) e Truman (nato nel 1995). L’attore premio Oscar, da sempre molto riservato, ha parlato raramente del divorzio. In un’intervista del 2020, lo descrisse come un “periodo terribilmente doloroso”, raccontando l’impatto che ebbe su di lui, Elizabeth e Colin: “Non avrei potuto essere un padre peggiore, né una persona peggiore. Penso che il compito di un genitore, una delle cose che ho imparato, sia cercare di garantire una vita spensierata ai propri figli il più a lungo possibile. Non dovrebbero portare il peso del mondo finché non sono in grado di sostenerlo”. Parole che, le memorie pubblicate dalla sua secondogenita, non fanno altro che confermare.