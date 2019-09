Fiammetta Cicogna al nono mese di gravidanza: “Ho preso 11 kg e vi svelo la dieta”

editato in: da

Fiammetta Cicogna si prepara a diventare mamma e, al nono mese di gravidanza, rivela la dieta che le ha consentito di prendere 11 kg nonostante sia in attesa di due gemelle.

La gestazione è ormai agli sgoccioli e Fiammetta si prepara al parto. La modella 31enne aspetta due bambine da Carl Hirschmann, imprenditore svizzero che le ha rubato il cuore. In questi giorni ha postato su Instagram una foto in cui mostra il pancione e fa un bilancio di questi nove mesi di gravidanza.

Commentando uno scatto che la ritrae in intimo davanti allo specchio, ha svelato di essersi rivolta ad una specialista in Medicina Interna, nutrizione funzionale e metabolismo, che le ha insegnato a scegliere dei cibi a basso indice insulinico nel corso della gravidanza.

“Bilancio 9 mesi di gravidanza gemellare: +11kg – ha scritto -. Grazie alla mia amica Sara Farnetti con cui ho condiviso questi nove mesi di pancione, ho sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché fa bene!”.

“Non ingrassi – ha aggiunto -, il feto è più protetto, travaglio più veloce (speriamo). Come direbbe Sara con parole semplici: ‘Serve a evitare che le prostaglandine (quelle che inducono il parto) non trovino recettori uterini a cui legarsi. Se si legano ai recettori per far contrarre utero il dolore del travaglio è più controllato e il parto più veloce’. Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa – ha concluso la modella -, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure… poi dopo mi premio”.

Manca ormai pochissimo al parto di Fiammetta, che finalmente potrà stringere fra le braccia le sue bambine. Arrivata al successo grazie allo spot Tim firmato da Gabriele Muccino, la Cicogna ha alle spalle programmi importanti come Chiambretti Night e Wild – Oltrenatura. Da qualche tempo si è allontanata dalla tv per dedicarsi al teatro, ma soprattutto al compagno Carl.