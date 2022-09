Festival di Venezia, Laura Chiatti come Angelina Jolie: abito bustier trasparente

Fonte: Getty Images Laura Chiatti

Laura Chiatti lascia tutti senza fiato con un abito da sera che gioca sulla seduzione, firmato Dolce & Gabbana. Ed è lei questa volta a vincere la corona di regina del Festival di Venezia 2022 con un look che ricorda pericolosamente Angelina Jolie.

Laura Chiatti, l’abito di Dolce & Gabbana

Laura Chiatti è fantastica sul red carpet di Venezia79, che termina il 10 settembre. L’attrice indossa un favoloso abito nero di Dolce & Gabbana. Il modello si compone di un bustier senza spalline con scollatura a cuore che esalta il décolleté e da una lunga gonna leggerissima e trasparente che l’attrice indossa senza calze. Il vestito è abbinato a dei sandali gioiello neri, altissimi.

Classe 1982, la Chiatti ha compiuto lo scorso luglio 40 anni e sfoggia un fisico perfetto, asciutto e tonico. Lei si concede ai fotografi incantati dai suoi occhi blu dallo sguardo ancora più profondo grazie al trucco sapiente che punta sull’eyeliner nero, mentre le labbra sono accese da un rossetto rosso matte. I gioielli sono minimal ma preziosissimi, bracciare rigido e collana sottile, creati da Cartier.

Fonte: Getty Images

Complici i capelli lunghi pettinati indietro e il tatuaggio sulle braccia, la Chiatti sembra la sosia di Angelina Jolie che di red carpet ne ha incendiati parecchi.

Laura Chiatti risponde alla critica su Instagram

Sul suo profilo Instagram Laura ha condiviso una serie di foto dal red carpet di The Whale e commenta: “Esco poco di casa … ma quando esco !!!”. La reazione dei fan è stupefacenti, tutti concordi nel ritenerla bellissima, anzi “divina”. “E tutti muti 🤫 meravigliosa! 🔥🔥🔥”, “In assoluto la più bella ❤️”. E ancora: “La più bella e affascinante 👏❤️”, “Stendi tutti! 💣 💣 💣 💣 💣 💣”. “Buchi lo schermo, l’obbiettivo, i cuori, tutto🔥”.

Ma c’è anche chi esprime qualche perplessità sull’abito che svela troppo. “Praticamente in costume da bagno..😮”. E la Chiatti prontamente risponde: “io posso permettermi il costume da bagno anche su un red carpet 🤷‍♀️sono fortune!”.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, nulla si può dire del magnifico look scelto dall’attrice che sul tappetto rosso ha vinto sfide ardue. Infatti, nella stessa serata hanno sfilato coppie amatissime come Francesca Barra e Claudio Santamaria, Elodie con un raffinato abito nero di Valentino, Penelope Cruz tra le dive più attese e ammirate di Venezia79, Francesca Chillemi con un lungo abito in seta che punta sul décolleté.